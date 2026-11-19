Venerdì 20 novembre 2026 la Cgil scende in piazza contro la manovra, con cortei in tutta Italia e possibili disagi per treni e scuole.

Alla vigilia del Sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre 2026, il segretario Maurizio Landini ha attaccato la legge di bilancio, giudicandola inadeguata ai bisogni delle persone. Secondo il sindacato, il provvedimento aumenta le spese per le armi, riduce i fondi per la sanità e non interviene su casa e affitti.

La protesta riguarda quindi sia il carovita sia la manovra.

Le richieste della Cgil e le critiche alla maggioranza

Landini ha ricordato che la maggioranza ha presentato circa 2000 emendamenti alla manovra, un segnale, a suo giudizio, che nemmeno chi l’ha scritta è convinto del risultato. Il sindacato chiede più salari, investimenti nella sanità pubblica e nella scuola, politiche industriali e una riforma fiscale che restituisca i quattro miliardi e mezzo di fiscal drag.

Landini ha inoltre detto no al riarmo. Alle critiche della premier Giorgia Meloni, che aveva parlato di un ponte di fine settimana, il leader ha risposto che chi sciopera rinuncia allo stipendio per ottenere risultati per tutti i lavoratori, i pensionati e i giovani.

Il sindacato sottolinea anche che Cisl e Uil hanno scelto altre forme di mobilitazione.

Per Landini questa differenza non crea divisioni tra le organizzazioni, perché la Cgil non sciopera contro gli altri sindacati.

Cortei nelle città e adesioni

Il corteo principale partirà da Roma alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II, e sarà chiuso da Landini. A Milano la manifestazione è fissata alle 9 in piazza Cadorna, con l’intervento di Maria Grazia Gabrielli. Sono previsti cortei anche a Torino, Napoli, Firenze e Bologna, per un totale di cento piazze tra appuntamenti regionali e territoriali. Hanno aderito anche Cobas, Clap e Sial, mentre gli studenti partecipano con la giornata internazionale di mobilitazione.

Possibili disagi per scuole e trasporti

Lo sciopero coinvolge istruzione, università, ricerca, sanità, pubblica amministrazione e trasporti. Nelle scuole potrebbero cambiare gli orari o saltare le lezioni, quindi le famiglie devono seguire le comunicazioni dei singoli istituti. Per il trasporto ferroviario e merci su rotaia, Cub Trasporti e Sgb Ferrovie hanno proclamato un’agitazione dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre. Nel trasporto regionale restano garantite le fasce di servizio essenziale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Le prestazioni indispensabili e le fasce di garanzia restano comunque attive, come previsto dalla legge 146 del 1990.