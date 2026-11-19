Maltempo sull'Italia, venti fino a burrasca e mareggiate: allerta gialla in 11 regioni. Raffiche intense sulle coste e lungo i rilievi, previste anche piogge sparse.

Una nuova ondata di maltempo si prepara a interessare l’Italia, con venti fino a burrasca, raffiche intense e mareggiate lungo le coste. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in 11 regioni per la giornata di giovedì 19 novembre: ecco le zone coinvolte e le previsioni per le prossime ore.

Maltempo sull’Italia, venti forti e mareggiate: Protezione Civile dirama l’allerta gialla in 11 regioni

Una nuova perturbazione atlantica raggiunge l’Italia, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della Penisola. Il sistema perturbato, inserito in un intenso flusso di correnti provenienti dall’Atlantico e diretto verso l’Europa centro-meridionale, porterà piogge sparse e un significativo rinforzo dei venti, con raffiche particolarmente intense sulle zone montuose e lungo i litorali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni interessate, ha quindi diffuso un nuovo avviso per condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni previsti potrebbero provocare disagi e criticità di natura idrogeologica e idraulica, come indicato nel bollettino nazionale consultabile sul sito ufficiale del Dipartimento.

Venti fino a burrasca e mareggiate, le regioni interessate dall’allerta gialla

Dalle prime ore di oggi, giovedì 19 novembre, sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il peggioramento della ventilazione si estenderà anche a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, soprattutto nelle aree costiere e montuose. Sui crinali delle Alpi e degli Appennini le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca forte, mentre lungo i tratti di costa maggiormente esposti sono previste mareggiate anche intense.

In considerazione delle condizioni atmosferiche attese e dei fenomeni già in corso, per la giornata di oggi è stata inoltre disposta l’allerta gialla sull’intero territorio di Umbria e Campania e su alcuni settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Le amministrazioni locali sono chiamate ad attivare i rispettivi sistemi di protezione civile per fronteggiare eventuali situazioni di rischio.