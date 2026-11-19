Il prezzo del gas apre la seduta in rialzo, con gli operatori che tengono d’occhio l’evoluzione delle tensioni geopolitiche che possono incidere sulle forniture.
Quotazioni del Ttf ad Amsterdam
Ad Amsterdam l’indice Ttf, il principale riferimento europeo per il gas naturale, segna una crescita dell’1,9%, portando il valore a 82,30 euro al megawattora.
Il movimento riflette la reazione dei mercati alle notizie che arrivano dallo scenario internazionale, in un momento in cui ogni sviluppo politico può modificare rapidamente le aspettative sulle forniture e sui prezzi dell’energia.