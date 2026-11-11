E.ON e Snam mostrano performance solide nel 2026, confermano gli obiettivi e aumentano gli investimenti in rete e sostenibilità.

Nel contesto di un mercato energetico ancora incerto, due dei principali operatori europei hanno pubblicato i risultati dei primi nove mesi del 2026, confermando di aver mantenuto la rotta verso gli obiettivi prefissati. E.ON ha dichiarato una performance in linea con le aspettative e ha ribadito le previsioni per l’intero esercizio, mentre Snam ha confermato la guidance e ha anticipato un acconto sul dividendo.

Entrambe le società evidenziano una strategia di investimento aggressiva, volta a rafforzare le reti, digitalizzare i processi e sostenere la transizione verso fonti più pulite. I numeri presentati confermano la capacità di generare flussi di cassa stabili anche in un ambiente di costi crescenti e di consolidamento del settore.

E.ON registra EBITDA stabile e utile netto in crescita nel 2026

Il EBITDA rettificato di E.ON per i primi nove mesi si attesta a 7,1 miliardi di euro, sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile netto rettificato, invece, segna un aumento del 4%, arrivando a 2,2 miliardi di euro. Questi risultati hanno permesso al gruppo di confermare una previsione di EBITDA compreso tra 9,4 e 9,6 miliardi e un utile netto tra 2,7 e 2,9 miliardi per l’intero anno 2026, in linea anche con le prospettive fino al 2030.

Energy Networks: risultati e investimenti

Nel segmento Energy Networks, l’EBITDA supera i 5,3 miliardi di euro, mantenendosi stabile su base annua. La crescita della base di asset regolati in Germania e in altri mercati europei, insieme all’accelerazione del rollout degli smart meter, ha contribuito a compensare gli effetti della deconsolidazione del gruppo NEW e della cessione della rete gas in Repubblica Ceca. Per il periodo considerato, gli investimenti destinati a questa divisione ammontano a 4,2 miliardi di euro, entro il budget complessivo di circa 7 miliardi previsto per il 2026.

Energy Infrastructure Solutions: crescita del 15%

Il segmento Energy Infrastructure Solutions (EIS) ha registrato un EBITDA rettificato di 460 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il risultato è trainato dall’avvio di nuovi progetti per clienti industriali e commerciali, che includono sistemi di accumulo a batteria e soluzioni di riscaldamento districtuale.

Energy Retail: dinamiche e sfide

L’unità Energy Retail ha prodotto un EBITDA di 1,3 miliardi di euro, leggermente inferiore ai 1,4 miliardi dell’anno precedente, in linea con le previsioni. La diminuzione è dovuta alla deconsolidazione di NEW Group e a fattori temporanei sul mercato britannico, tra cui la scadenza di contratti legacy. Tuttavia, il business residenziale nel Regno Unito e la riduzione dei costi legati alle misure di efficienza energetica hanno fornito un sostegno positivo.

Strategia di investimento di E.ON per il 2026

Nel complesso, E.ON ha destinato 5,2 miliardi di euro agli investimenti nei primi nove mesi, segnando un incremento del 2% rispetto al medesimo periodo del 2025. Il capitale è stato principalmente impiegato per l’ampliamento, la modernizzazione e la digitalizzazione delle reti. La ripartizione prevede 4,2 miliardi per le reti, 580 milioni per le soluzioni di infrastruttura e 355 milioni per il retail, con una crescita del 12% in quest’ultimo grazie all’espansione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e alla digitalizzazione dell’interfaccia cliente.

Snam mantiene la guidance 2026 e anticipa dividendo

Parallelamente, Snam ha pubblicato i risultati dei primi nove mesi, evidenziando ricavi totali di 3,043 miliardi di euro (+8,7%) e un EBITDA adjusted pari a 2,402 miliardi (+8,1%). L’utile netto adjusted è stato di 1,111 miliardi di euro, con un incremento marginale del 0,5% rispetto al 2025. Questi dati hanno permesso al consiglio di amministrazione di confermare tutti gli obiettivi finanziari per il 2026, inclusi investimenti di 2,8 miliardi di euro e un RAB tariffario di 28,8 miliardi.

Investimenti e sostenibilità

I 2,313 miliardi di euro investiti finora includono l’acquisizione di OLT e gli investimenti nella Linea Adriatica. Il 51% di tali investimenti è allineato agli Sustainable Development Goals (SDGs) e il 31% rispetta la Tassonomia europea, evidenziando l’impegno di Snam verso la transizione verde.

Dividendo e prospettive future

Il CdA ha approvato un acconto sul dividendo di 0,1257 euro per azione, in crescita del 4% rispetto al 2025, con pagamento previsto per il 20 gennaio 2027. Le previsioni confermano un EBITDA sopra i 3,1 miliardi, un utile netto superiore a 1,45 miliardi e un indebitamento netto intorno a 18,9 miliardi di euro, mantenendo la capacità di finanziare ulteriori progetti infrastrutturali.