Il costo dell’energia torna a salire, aumentando la preoccupazione degli italiani in vista della stagione invernale. In particolare aumenta il costo del gas, ai massimi per i clienti vulnerabili. I dettagli.

Caro bollette, gas in aumento del 9,1%: “E’ record storico”

Il caro vita preoccupa gli italiani e il caro bollette ancora di più.

Il costo dell’energia continua infatti a salire. A certificarlo i dati ufficiali diffusi in questi giorni da Arera e Istat. Sul fronte del gas, Arera ha comunicato che a ottobre 2026 le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell’utente tipo è aumentata del 9,1% rispetto al mese di settembre. Quindi, per i circa 2,3 milioni di clienti vulnerabili ancora interessati al servizio, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 88,36 euro a megawattora.

Per il cliente tipo invece il prezzo di riferimento raggiunge i 176,80 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento pari al 9,1% sul mese precedente. La sola materia gas pesa per 97,06 centesimi, pari quindi al 54,9% del totale della bolletta. Va sottolineato che il dato Arera riguarda esclusivamente i clienti vulnerabili e non si applica quindi automaticamente ai contratti del mercato libero.

Le nuove tariffe hanno provocato la reazione delle associazioni dei consumatori. Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha definito il dato raggiunto a ottobre 2026 un primato storico. “un record storico. Mai il prezzo del gas, imposte incluse, è stato così alto”, ha dichiarato commentando gli aggiornamenti diffusi da Arera.

Caro bollette, il Codacons: rispetto a ottobre 2025 il gas è più caro del 65%

Il Codacons ha evidenziato le conseguenze dell’aumento sulle famiglie italiane. L’associazione ha infatti confermato come il rincaro del 9,1% rispetto a settembre, determina un aggravio stimato in circa 163 euro su base annua per un nucleo con consumi di 1.100 metri cubi. La spesa media per il gas raggiunge in questo modo i 1.945 euro, ai quali si aggiungono gli 868,6 euro stimati per l’elettricità. Ma come era la situazione lo scorso anno? Secondo i calcoli del Codacons, a ottobre 2025 le tariffe del gas per i clienti vulnerabili risultano essere aumentate del 68%. Una differenza che, sempre secondo l’associazione, equivale a una maggiore spesa annuale di circa 787 euro per utenza.