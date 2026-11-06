L'economia italiana rispetto all'Europa: i dati Eurostat

Il dato più rilevante nel quadro attuale è il livello del debito pubblico dell’Italia: 136,7% del PIL nel 2025, con uno scarto rispetto alla media UE di 55,2 punti. Il dossier raccoglie, per ciascun indicatore, il valore e il periodo di riferimento; fonte: Eurostat.

Ultimi dati disponibili. Fonte: Eurostat Indicatore Italia UE Periodo Tasso di disoccupazione 6,3% 6,2% settembre 2026 Inflazione (HICP, variazione annua) 5,6% — ottobre 2026 Crescita del PIL (variazione congiunturale) 0,0% 0,5% terzo trimestre 2026 Debito pubblico (% del PIL) 136,7% 81,5% 2025

Disoccupazione: Italia e UE

6,3% è il tasso di disoccupazione in Italia nel periodo di riferimento: settembre 2026. La variazione rispetto al periodo precedente è di 0,1 e risulta in aumento. La media UE per lo stesso indicatore è del 6,2% e lo scarto Italia vs media UE è di 0,1 punti, con l’Italia sopra la media UE.

Inflazione: Italia e UE

5,6% è l’inflazione (HICP, variazione annua) in Italia nel periodo di riferimento: ottobre 2026.

La variazione rispetto al periodo precedente è di 1,4 e risulta in aumento. La media UE per lo stesso periodo non è disponibile nei dati forniti.

PIL: Italia e UE

0,0% è la crescita del PIL italiana misurata come variazione congiunturale nel periodo di riferimento: terzo trimestre 2026. La variazione rispetto al periodo precedente è di 0,2 e risulta in calo.

La media UE per lo stesso indicatore è 0,5% e lo scarto Italia vs media UE è di 0,5 punti, con l’Italia sotto la media UE.

Debito pubblico: Italia e UE

136,7% è il debito pubblico italiano in percentuale del PIL nel periodo di riferimento: 2025. La variazione rispetto al periodo precedente è di 2,4 e risulta in aumento. La media UE per lo stesso indicatore è 81,5% e lo scarto Italia vs media UE è di 55,2 punti, con l’Italia sopra la media UE.