L'economia italiana rispetto all'Europa: i dati Eurostat

Il dato più rilevante nel quadro attuale è il livello del debito pubblico dell’Italia: 136,7% del PIL nel 2025, con uno scarto rispetto alla media UE di 55,2 punti. Il dossier raccoglie, per ciascun indicatore, il valore e il periodo di riferimento; fonte: Eurostat.
|Indicatore
|Italia
|UE
|Periodo
|Tasso di disoccupazione
|6,3%
|6,2%
|settembre 2026
|Inflazione (HICP, variazione annua)
|5,6%
|—
|ottobre 2026
|Crescita del PIL (variazione congiunturale)
|0,0%
|0,5%
|terzo trimestre 2026
|Debito pubblico (% del PIL)
|136,7%
|81,5%
|2025
Disoccupazione: Italia e UE
6,3% è il tasso di disoccupazione in Italia nel periodo di riferimento: settembre 2026. La variazione rispetto al periodo precedente è di 0,1 e risulta in aumento. La media UE per lo stesso indicatore è del 6,2% e lo scarto Italia vs media UE è di 0,1 punti, con l’Italia sopra la media UE.
Inflazione: Italia e UE
5,6% è l’inflazione (HICP, variazione annua) in Italia nel periodo di riferimento: ottobre 2026.
La variazione rispetto al periodo precedente è di 1,4 e risulta in aumento. La media UE per lo stesso periodo non è disponibile nei dati forniti.
PIL: Italia e UE
0,0% è la crescita del PIL italiana misurata come variazione congiunturale nel periodo di riferimento: terzo trimestre 2026. La variazione rispetto al periodo precedente è di 0,2 e risulta in calo.
La media UE per lo stesso indicatore è 0,5% e lo scarto Italia vs media UE è di 0,5 punti, con l’Italia sotto la media UE.
Debito pubblico: Italia e UE
136,7% è il debito pubblico italiano in percentuale del PIL nel periodo di riferimento: 2025. La variazione rispetto al periodo precedente è di 2,4 e risulta in aumento. La media UE per lo stesso indicatore è 81,5% e lo scarto Italia vs media UE è di 55,2 punti, con l’Italia sopra la media UE.