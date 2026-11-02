Il dibattito sul Superbonus continua a dominare la scena politica ed economica italiana. Con la legge di Bilancio approvata il 15 ottobre, il governo ha introdotto una serie di modifiche volte a limitare l’impatto sul fabbisogno di cassa e a garantire le coperture finanziarie necessarie per la Manovra 2027. Tra le priorità, la diluizione dei crediti d’imposta legati alle spese sostenute nel 2023, così da distribuire il peso fiscale su più anni e attenuare il rincaro dei conti pubblici.

Rateizzazione dei crediti del Superbonus nel 2027

Il nuovo testo prevede che le quote annuali di compensazione dei crediti d’imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese del 2023, vengano spezzate in dieci rate di pari importo. In totale, si stimano 20,537 milioni di euro di crediti utilizzabili nel 2027; la prima tranche sarà di poco più di 2,053,7 milioni, seguita da nove pagamenti costanti che copriranno gli 18,4 miliardi rimanenti.

Questa scelta non aumenta il debito netto, poiché gli effetti sono già contabilizzati nell’anno 2023.

Il piano decennale e le ripercussioni di bilancio

Il frazionamento in dieci anni (2028-2036) rappresenta un consolidamento passivo del bilancio: le imprese e i contribuenti che avrebbero dovuto incassare la compensazione già nel 2027 dovranno attendere una diluizione più lenta.

Il provvedimento, pur mantenendo invariato l’onere totale di oltre 20 miliardi di euro, migliora la sostenibilità finanziaria del prossimo triennio, evitando un picco di uscite che avrebbe potuto compromettere la parete di spesa della Manovra.

Le misure chiave della Manovra 2027

Voucher da 300 € per gli over 75

Una delle novità più visibili è il voucher sociale da 300 € destinato a 5,5 milioni di cittadini con più di 75 anni e pensione annua non superiore a 28.000 €. Il costo complessivo è stimato in 1,6 miliardi di euro. Il denaro potrà essere speso per acquisti sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci e visite specialistiche, offrendo un aiuto concreto a una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile.

Aumento dei fondi per la sanità

Il finanziamento destinato al Fondo Sanitario Nazionale cresce di 3,4 miliardi, portando il totale a 146,3 miliardi entro il 2027, un nuovo record storico. Una parte di questo incremento è vincolata al potenziamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, considerati la prima linea del sistema sanitario pubblico.

Riforma fiscale: flat tax, Irpef e bollo auto

Il pacchetto fiscale include l’innalzamento della soglia di accesso al regime forfettario da 85.000 a 100.000 euro, una misura che mira a favorire le partite Iva più strutturate. Per quanto riguarda l’Irpef, la soglia del secondo scaglione (33 %) viene elevata a 55.000 euro, con un risparmio medio di 500 euro annui per i contribuenti. Inoltre, il bollo auto viene eliminato per veicoli di potenza fino a 80 kW, che rappresentano circa il 70 % del parco circolante, rendendo la misura strutturale per tutta la durata del governo di centrodestra.

Contenzioso politico e segnalazioni di frode

Il dibattito sulla sostenibilità del Superbonus è stato acceso dal deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, che ha accusato il centro-sinistra di aver “lasciato il ceto medio solo” e ha ricordato le precedenti decine di miliardi spesi in bonus. Parallelamente, la Procura di Santa Maria Capua ha scoperto una truffa da più di 37 milioni legata a lavori su edifici abusivi, definita “ecomostro”. Questi episodi evidenziano le difficoltà nel monitorare l’applicazione corretta dei benefici fiscali e la necessità di rafforzare i controlli.

La Manovra 2027 tenta di bilanciare la necessità di contenere la spesa pubblica con l’offerta di misure a sostegno di famiglie, anziani e settore sanitario. La rateizzazione dei crediti del Superbonus allevia la pressione immediata sui conti dello Stato, mentre i nuovi bonus e le sgravi fiscali mirano a mantenere la fiducia dei consumatori e delle imprese, in un contesto politico ancora molto dibattuto.