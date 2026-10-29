Italgas registra +10% di fatturato, margini in crescita e investimenti record puntando su reti flessibili e biometano.

Il gruppo Italgas ha concluso i primi nove mesi dell’anno con una performance finanziaria solida, evidenziando un incremento significativo di fatturato e una redditività in miglioramento. I risultati, comunicati dal CEO Paolo Gallo, riflettono una strategia di crescita sostenuta da investimenti mirati e da una rete in evoluzione verso la flessibilità.

Il fatturato è salito del 10,1%, raggiungendo 1,98 miliardi di euro.

Parallelamente, il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato del 17%, toccando 1,6 miliardi di euro. L’utile operativo ha registrato un balzo del 18,3%, arrivando a 1,04 miliardi di euro, mentre l’utile netto è cresciuto del 18,3% a 585,5 milioni di euro. Questi dati confermano una traiettoria di crescita costante.

Crescita del fatturato e dei margini operativi

Il balzo del 10,1% nel fatturato è stato trainato da una domanda più robusta nei segmenti tradizionali del gas e da un aumento della capacità di fornire servizi integrati di efficienza energetica. Il EBITDA in aumento del 17% riflette una gestione più efficiente dei costi operativi, sostenuta dall’adozione di tecnologie digitali nelle infrastrutture di rete.

Dettagli sui risultati di profitto

L’utile operativo di 1,04 miliardi di euro rappresenta il valore più alto registrato in questo periodo di riferimento, mentre l’utile netto di 585,5 milioni testimonia la capacità del gruppo di trasformare i ricavi in valore per gli azionisti, nonostante un contesto di mercato ancora incerto.

Investimenti record e flusso di cassa positivo

Il capitale impegnato per lo sviluppo delle infrastrutture è aumentato del 42,5%, raggiungendo 1,1 miliardi di euro. Questa spesa, definita record per i primi nove mesi, comprende progetti di ampliamento dell’attività di gas rinnovabile e di modernizzazione delle reti esistenti. Il flusso di cassa operativo ha superato la soglia di 1,17 miliardi di euro, garantendo solidità finanziaria per le future iniziative.

Strategia verso reti più flessibili e biometano

Gallo ha sottolineato la volontà di rendere le reti più adattabili alle fonti di energia rinnovabile. Attualmente, 20 impianti di biometano sono già collegati alla rete, segnale di un impegno concreto nella decarbonizzazione del settore. L’obiettivo è creare una infrastruttura di gas flessibile capace di accogliere quantità sempre maggiori di biometano, metano sintetico e idrogeno.

La combinazione di crescita dei ricavi, miglioramento della redditività e investimenti significativi consente a Italgas di consolidare la propria posizione di leader nel mercato energetico, preparando al contempo il territorio all’avvento di una energia più pulita e sostenibile.