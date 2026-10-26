La Borsa italiana perde capitalizzazione e società quotate: 148 uscite dal 2021 pari a circa 69 miliardi. Sullo sfondo proposte di incentivi e segnali preoccupanti dal lavoro regionale.

Negli ultimi anni la piazza finanziaria italiana si sta assottigliando: uscite dal listino, operazioni di acquisizione e offerte pubbliche di acquisto stanno riducendo il numero delle società quotate e la capitalizzazione complessiva. Questo processo mette in evidenza una contraddizione pratica ed economica: si invita il risparmio delle famiglie a finanziare la crescita produttiva mentre il mercato che dovrebbe assorbire quegli investimenti si contrae.

Parallelamente, i dati sul lavoro e sul reddito in alcune aree del Paese mostrano fragilità strutturali: contratti a termine e part-time in aumento, giovani meno attratti dall’occupazione stabile e persistenti divari retributivi di genere. Questi fattori interagiscono con la capacità del mercato dei capitali di sostenere imprese e crescita.

Dimensioni del fenomeno: 148 delisting e circa 69 miliardi sottratti

I numeri rivelano la portata del cambiamento: dal 2021 sono state registrate 148 uscite dal listino, con una riduzione di capitale di mercato stimata in circa 69 miliardi di euro. Le motivazioni sono variegate: acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni o difficoltà aziendali. Tuttavia il risultato netto è la contrazione dell’universo di titoli disponibile per gli investitori italiani, proprio mentre l’Unione europea spinge per mercati dei capitali nazionali più profondi e meno dipendenti dal credito bancario.

Quattro operazioni che spiegano la tendenza

Negli ultimi giorni si sono concluse le adesioni a quattro offerte pubbliche che hanno ulteriormente mostrato la dinamica dei delisting: l’operazione su Recordati ha visto il veicolo Respighi BidCo raggiungere una partecipazione pari al 62,15% del capitale, corrispondente a circa 6,89 miliardi di euro in termini di capitalizzazione, salendo complessivamente al 74,58% includendo acquisti di mercato e partecipazioni pregresse, con obiettivo di delisting anche tramite fusione. Per PLC l’offerente Pendant Power ha superato l’88,12% con una riapertura dei termini, su Reway Rinova BidCo si attesta sul 98,91% aprendo la strada all’acquisto delle azioni residue, mentre l’operazione su Haiki+ si inserisce nello stesso quadro di consolidamento del capitale nelle società quotate.

Proposte di incentivo per orientare il risparmio familiare

Per contrastare lo svuotamento del mercato e favorire investimenti di lungo periodo nelle imprese, diverse associazioni del mondo finanziario e assicurativo hanno avanzato una proposta per introdurre in Italia i Savings and Investments Accounts (SIA). Il progetto prevede conti di risparmio e investimento con vantaggi fiscali, una durata minima di cinque anni, almeno il 70% degli investimenti destinato a emittenti UE o SEE e una componente azionaria non inferiore al 50%. L’obiettivo dichiarato è spostare progressivamente i portafogli familiari da strumenti prevalentemente obbligazionari verso una maggiore partecipazione al capitale delle imprese.

Secondo i promotori, oltre a misure fiscali mirate servirebbero un mercato più accessibile, maggiore liquidità e incentivi per nuove quotazioni, per trasformare il patrimonio privato in risorse stabili per l’economia reale e non in semplici spostamenti tra prodotti finanziari.

Il caso Mps e l’incertezza sulle grandi quotate

La tenuta della quotazione di grandi banche è diventata un banco di prova politico e industriale. L’assemblea di Mps convocata per il 29 ottobre sarà chiamata a deliberare su operazioni strategiche che potrebbero influire sulla permanenza dell’istituto sul listino, nel contesto di offerte su Banco Bpm e Banca Generali e di un’OPA in corso da parte di un altro grande gruppo bancario. L’esito è incerto: il gruppo offerente ha annunciato che potrebbe invocare il mancato avveramento delle condizioni contrattuali se venissero approvate determinate delibere concorrenti, ponendo il futuro di Mps come società quotata sotto forte tensione.

Una possibile uscita di una banca di queste dimensioni aggraverebbe il paradosso già citato: chiedere alle famiglie di investire nei mercati mentre il listino perde protagonisti chiave.

Dati sul lavoro e segnali socioeconomici dal Piemonte

I dati regionali più recenti forniscono uno specchio delle tensioni sociali: nel 2025 il Piemonte ha registrato un saldo occupazionale positivo, grazie a più assunzioni che cessazioni, ma con una crescita degli impieghi a termine e part-time che contribuisce alla stagnazione dei salari. Le assunzioni a tempo indeterminato sono in diminuzione e il part-time rappresenta il 23,1% del totale regionale, elementi che alimentano la debolezza retributiva.

Giovani, disparità di genere e ispettori in calo

Preoccupano i giovani: la quota di 15-29enni né occupati né in istruzione è aumentata, mostrando una difficoltà nel creare percorsi di lavoro stabile per le nuove generazioni. Le differenze retributive di genere restano elevate: nel privato la forbice è circa il 26,6%, con punte in settori come commercio e attività artistiche. Nel frattempo il numero di ispettori e di ispezioni è calato, pur con una riscossione e una produttività per ispettore in crescita.

Nel complesso, il quadro mette a fuoco due sfide intrecciate: rafforzare un mercato dei capitali capace di finanziare la crescita e rispondere a condizioni del lavoro che assicurino redditi stabili e opportunità per i giovani. Senza un mercato azionario profondo e incentivi efficaci, la transizione del risparmio privato verso l’economia reale rischia di restare incompiuta.