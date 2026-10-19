Il Tesoro ha aperto un collocamento doppio per due BTP quinquennali: il BTP Valore con cedole step-up e il BTP Valore Insieme con cedola unica. Entrambi offrono lo stesso rendimento lordo a scadenza ma prospettive diverse per i risparmiatori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha lanciato un collocamento che offre ai risparmiatori due alternative sullo stesso orizzonte temporale: due BTP quinquennali con caratteristiche operative e fiscali già definite. Il periodo di sottoscrizione è stato fissato da lunedì 19 ottobre a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata; l’emissione combina la formula tradizionale con una novità pensata per chi preferisce accumulare interessi fino alla scadenza.

Raccolta e struttura delle due emissioni

Alla prima giornata di collocamento il BTP Valore tradizionale ha raccolto finora 3,25 miliardi di euro mentre il nuovo BTP Valore Insieme ha registrato oltre 1,12 miliardi di euro. Entrambi i titoli hanno scadenza a 5 anni e possono essere sottoscritti senza commissioni tramite banca, ufficio postale o home banking abilitato.

L’investimento minimo per ciascuno è pari a 1.000 euro il prezzo di emissione è alla pari (100) e non è previsto un tetto massimo: il MEF si riserva tuttavia la facoltà di chiudere anticipatamente l’offerta secondo le modalità indicate nella documentazione ufficiale.

Tassi cedolari e rendimento atteso

Il BTP Valore con codice ISIN IT0005735201 prevede un meccanismo a step-up con cedole trimestrali crescenti: 3,70% per il 1° e 2° anno, 4,10% per il 3° e 4° anno e 4,70% per il 5° anno.

Il BTP Valore Insieme (ISIN IT0005735227) non distribuisce cedole periodiche ma corrisponde una cedola unica al termine dei 5 anni con un tasso minimo garantito del 22,25%. Pur diverso nelle modalità di pagamento, il valore finanziario dei flussi è stato costruito in modo che entrambi i titoli offrano lo stesso rendimento lordo annuo composito pari a circa 4,10%.

Impatto fiscale, liquidità e rischi di prezzo

Sui rendimenti si applica la consueta tassazione agevolata sui titoli di Stato al 12,5%. I titoli sono esenti dall’imposta di successione e, fino a 50.000 euro di esposizione complessiva in titoli di Stato e prodotti postali, sono esclusi dal calcolo ISEE. I BTP saranno negoziabili sul MOT di Borsa Italiana durante i 5 anni; resta quindi la possibilità di cedere tutto o parte del titolo sul mercato secondario, con prezzo dipendente dalle condizioni di mercato.

Dal punto di vista della sensibilità ai tassi, il BTP Valore tradizionale, che distribuisce interessi già nel corso del periodo, ha una durata finanziaria inferiore e tende a mostrare minore volatilità sul mercato secondario. Il BTP Valore Insieme invece, concentra il rendimento alla scadenza e presenta una durata finanziaria più elevata con conseguente maggiore esposizione alle oscillazioni dei tassi e del prezzo prima del rimborso.

Effetto sulle tasche dei risparmiatori

Il differente timing di pagamento incide sul risultato netto per l’investitore: a parità di rendimento lordo, la tempistica delle cedole e l’assenza di reinvestimento automatico possono generare una differenza significativa nel rendimento netto effettivamente percepito. Un consulente con esperienza trentennale nel settore ha spiegato che, per chi non reinveste le cedole, la composizione dei flussi porta a rendimenti netti diversi tra i due strumenti; chi preferisce posticipare la tassazione e non ha bisogno di reddito corrente potrebbe trovare più conveniente il titolo con cedola finale.

È però cruciale ricordare che se si intende vendere prima della scadenza la scelta tra i due strumenti può produrre esiti opposti: maggiore stabilità di prezzo per il titolo cedolare, maggiore rischio di oscillazione per il titolo a cedola unica.

Tempistiche operative e decisioni di mercato

Il MEF ha posto una soglia minima di tempo per la sottoscrizione, con l’eventualità di chiudere anticipatamente l’offerta non prima delle 17:30 di mercoledì 21 ottobre dando comunicazioni sui canali ufficiali entro la sera di martedì 20 o entro le ore 13 di mercoledì 21, qualora fosse esercitata la facoltà di chiusura anticipata. I tassi comunicati all’apertura sono da considerarsi minimi garantiti: il Tesoro può soltanto aumentare i tassi al momento della chiusura del collocamento in base alle condizioni di mercato.

Il doppio collocamento rappresenta una novità operativa: consente al risparmiatore di scegliere o combinare le due soluzioni in base alle proprie esigenze di liquidità, orizzonte e trattamento fiscale. Per informazioni operative, il MEF ha reso disponibile un contatto dedicato nella documentazione pubblica.