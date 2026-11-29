Nissan valuta di vendere in Giappone due modelli ibridi plug-in prodotti in joint venture in Cina. Sarebbe la prima volta che il gruppo riporta in patria veicoli costruiti nel mercato cinese, un passaggio che sfrutta sviluppo rapido e costi di produzione contenuti.

Il progetto riguarda il nuovo van NV200 e il Suv Terrano.

Le spedizioni del van sono attese dal secondo semestre dell’anno fiscale 2027, mentre il Terrano dovrebbe arrivare entro la primavera.

Due modelli costruiti da Zhengzhou Nissan

Nissan non produce plug-in hybrid in proprio e non ne vende in Giappone. Entrambi i modelli saranno realizzati da Zhengzhou Nissan, la joint venture con il gruppo cinese Dongfeng Motor.

L’obiettivo è ampliare l’offerta domestica di Suv off-road. Nissan punta anche a portare da due a 70 i Paesi di destinazione delle esportazioni dalla Cina.

Vendite in calo in Cina

Il progetto nasce da una situazione difficile sul mercato cinese. Le vendite di Nissan nel Paese restano deboli per il rallentamento economico e per il consolidamento delle quote dei concorrenti locali.

Nel mese di ottobre 2026 il gruppo ha venduto 22.295 unità in Cina.

A metà novembre Nissan ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita 2026 in Cina, da 580.000 a circa 370.000-400.000 unità. Il gruppo è ancora nel mezzo di una ristrutturazione e intende usare la Cina come hub di esportazione, sfruttando linee produttive sottoutilizzate. L’obiettivo indicato è esportare circa 200.000 veicoli l’anno a livello globale.

Il Terrano e il possibile arrivo in altri mercati

Il Terrano è stato mostrato come concept al Salone di Pechino nell’. Il 27 novembre 2026 il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione cinese (MIIT) ha pubblicato immagini e specifiche della versione di produzione, senza una presentazione ufficiale. La première mondiale è attesa nel 2027.

Steve Milette, responsabile di Nissan Australia, ha indicato che la divisione sta valutando una versione con guida a destra. Il modello condivide la piattaforma con il pick-up Navara Pro.

Per ora il piano riguarda il Giappone e dipende dall’esito della valutazione di Nissan. Gli elementi certi sono le date indicate per le spedizioni e il numero di veicoli che il gruppo vuole esportare dalla Cina.