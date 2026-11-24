Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato un accordo per l’acquisto di Insmed, per 41 miliardi di dollari, pari a 37,6 miliardi di euro, pagati in contanti. Secondo una nota del gruppo, l’operazione permetterà a Sanofi di rafforzarsi nell’area terapeutica delle malattie respiratorie e dell’immunologia. La società target ha sede in Virginia (Usa), come indicato nell’annuncio, anche se un’altra ricostruzione la colloca nel New Jersey (Stati Uniti).

L’accordo arriva dopo settimane di indiscrezioni. Il titolo Insmed, quotato a Wall Street, aveva reagito alle voci con un balzo del 24%, fino a superare una capitalizzazione di 31 miliardi di dollari. Nella stessa fase, Sanofi a Parigi aveva chiuso la seduta in flessione del 2,85%, per una capitalizzazione di 101 miliardi. L’operazione, secondo le fonti, avrebbe potuto valere oltre 30 miliardi di dollari.

La strategia dietro l’acquisizione

L’operazione si inserisce in un percorso di crescita per acquisizioni. Le grandi aziende farmaceutiche cercano nuovi blockbuster per compensare la futura riduzione dei ricavi legata alla scadenza dei brevetti. Per Sanofi il problema principale è Dupixent, il farmaco di punta contro l’asma e alcune patologie dermatologiche, che nei primi anni del prossimo decennio perderà l’esclusività.

Gli investitori aspettavano da tempo un’acquisizione di dimensioni significative, con asset in fase avanzata di sviluppo.

La ceo Belén Garijo ha indicato le operazioni di M&A come una leva di sviluppo durante la conference call sui risultati del terzo trimestre. Garijo ha assunto il vertice all’inizio dell’anno, dopo l’uscita di Paul Hudson. Ex guida di Merck, ha avviato una revisione della pipeline, interrompendo alcuni programmi considerati poco promettenti. Ha inoltre nominato Paulo Fontoura, ex Roche, alla guida della ricerca e sviluppo, al posto di Houman Ashrafian.

Risorse finanziarie e pipeline ancora in difficoltà

Sanofi dispone di una capacità finanziaria adeguata a un’operazione di questa portata. La cessione della quota di controllo di Opella, la divisione di consumer healthcare, al fondo di private equity Clayton Dubilier & Rice ha generato circa 10 miliardi di euro di proventi netti. Il direttore finanziario François-Xavier Roger ha lasciato intendere che il gruppo è pronto a valutare operazioni più grandi rispetto al passato. Sanofi ha inoltre confermato la politica dei dividendi, come riportato nella nota sull’accordo.

Il percorso di sviluppo dei farmaci resta però incerto. Alcuni trial hanno deluso le aspettative, tra cui quelli su amlitelimab, farmaco sperimentale per la dermatite atopica, e su una terapia per una rara malattia autoimmune. Entro la fine dell’anno il gruppo dovrebbe presentare un aggiornamento sulle priorità strategiche. Il mercato, nel frattempo, attende di capire se la ricerca di un nuovo blockbuster passerà da un’operazione trasformativa come quella su Insmed. L’accordo dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2027.