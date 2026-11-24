La piazza di Treviso, durante lo sciopero generale di venerdì 20 novembre, è diventata l’epicentro di una controversia politica che coinvolge vertici istituzionali e rappresentanze sindacali. Al centro della disputa c’è uno striscione esposto da una studentessa, immortalato in una fotografia pubblicata sui social da Lara Ghiglione, componente della segreteria confederale nazionale della Cgil.

L’immagine ritrae i volti della premier Giorgia meloni, dei vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché dei ministri Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini, tutti rigorosamente a testa in giù.

La denuncia del ministro per la ‘violenza simbolica’

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha reagito immediatamente alla diffusione dello scatto, definendolo un atto incompatibile con i valori democratici.

Sui suoi profili social, il titolare del dicastero ha affermato: “Messaggio violento, nulla a che vedere con la democrazia”. Per Valditara, l’azione compiuta dalla dirigente sindacale trascende la normale dialettica politica, configurandosi come un gesto di prepotenza grafica verso le massime cariche dello Stato.

La didascalia originale del post di Ghiglione recitava: “Da Treviso non è tutto, ma è già molto”, accompagnata dall’emoticon del braccio muscoloso, simbolo di resistenza.

Sotto la scritta principale, leggibile anche al contrario, campeggiava la frase: “Non mi sottometto agli uomini, figurati a questo governo”. È proprio su questa combinazione di testo e immagine che si è innescato il botta e risposta pubblico.

La replica di Lara Ghiglione: ‘Una ragazza non fa paura’

La risposta della sindacalista non si è fatta attendere. Ghiglione ha precisato che il cartello apparteneva a una studentessa che manifestava pacificamente, mentre lei si era limitata a posare accanto a lei perché colpita dalla frase. “Il cartello su cui il ministro fa polemica era di una studentessa”, ha chiarito, respingendo l’accusa di aver promosso attivamente quel messaggio specifico.

Nel suo intervento, Ghiglione ha spostato il focus sul merito delle proteste, ricordando che i giovani erano in piazza per contestare i tagli alla scuola pubblica. Ha poi lanciato una sfida diretta al ministro: “Ministro, una ragazza delle superiori non dovrebbe farle paura. E nemmeno una sindacalista che era in piazza accanto a lei”. La dirigente ha invitato Valditara a occuparsi di questioni più urgenti, come l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, sottolineando che “di violenza maschile le donne muoiono. E quelle non sono fotografie”.

Chi è Lara Ghiglione

Per comprendere la portata della replica, è utile conoscere il profilo della protagonista. Insegnante di scuola primaria e saggista, Ghiglione ha pubblicato recentemente il libro intitolato Prepotenti. La sua carriera sindacale è legata alla provincia ligure: ha guidato la Flc Cgil provinciale de La Spezia e nel dicembre 2017 è diventata la prima donna alla testa della Camera del lavoro nella provincia ligure. Dal maggio 2023 siede nella segreteria nazionale guidata da Maurizio Landini, ruolo confermato lo scorso settembre.

Le accuse finali e l’irricevibilità delle giustificazioni

Valditara ha chiuso il cerchio accusando Ghiglione di cercare scappatoie. “Le giustificazioni di Lara Ghiglione sono irricevibili”, ha scritto il ministro, sostenendo che affermare di ignorare il contenuto del cartello fosse pretestuoso. Ha delineato due scenari: o la sindacalista non ha guardato ciò che teneva in mano (una grave leggerezza), oppure lo sapeva e sta tentando di sottrarsi alle responsabilità.

La richiesta finale del membro del governo è stata netta: “Evitiamo di buttarla sul ridicolo. Da una dirigente nazionale della Cgil mi aspetto che condanni pubblicamente quel messaggio e chieda scusa”. Un invito che trasforma una foto di piazza in un test di lealtà istituzionale, dove il confine tra satira politica e offesa personale viene tracciato dai poteri forti.