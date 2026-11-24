Lunedì 23 novembre 2026 la puntata di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1, si è aperta con un annuncio personale della conduttrice Antonella Clerici. Prima di passare alle ricette e agli ospiti, la presentatrice ha comunicato al pubblico la morte di Tatiana, chiamata affettuosamente Tati, sua amica da molti anni. Il programma, che la conduttrice ha scelto di non tenere distante dalla sua vita privata, è rimasto così legato a un lutto che la coinvolge da vicino.

Il patto con il pubblico e l’annuncio della scomparsa di Tati

Clerici ha spiegato di aver deciso di parlare della scomparsa perché da tempo ha un accordo implicito con chi la segue in tv. Ha detto: “Io ho stretto con voi un patto, da tanto tempo, che vi dico tutto quello che passa nella mia vita, gioie e dolori.

Ultimamente sono più dolori che gioie”. Subito dopo ha annunciato la notizia: “Ho perso un’altra amica importante, la mia amica Tati, forse lo avrete letto anche sui social, perché è stata una persona molto importante nella mia vita”.

La conduttrice ha collegato questo lutto a quello precedente, riferito a Dimitri Tollini, suo collaboratore storico, migliore amico e autore televisivo e assistente.

Ha detto: “A distanza di un anno, dopo Dimitri Tollini, è successo anche questo”. Le fonti non concordano sul momento della scomparsa di Tollini: una ricostruzione parla dell’inizio del 2026, un’altra del mese di luglio. Nei giorni seguenti Clerici aveva già ricordato Tollini in trasmissione, in lacrime, all’apertura della nuova stagione del programma.

Nel congedare il pubblico, Clerici ha aggiunto che raccontare le cose personali la fa sentire meno sola, e che anche chi guarda può sentirsi meno solo. Ha avvertito che nei giorni successivi sarebbe stata meno allegra del solito.

Il messaggio di addio su Instagram

Il ricordo era già comparso sui profili social della conduttrice, che aveva pubblicato una fotografia insieme all’amica con un messaggio di saluto. Il testo diceva: “Ciao Tati, grazie per tutto. Per la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore. Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai”.

Nello stesso messaggio Clerici ha scritto: “Te ne sei andata troppo presto”, e ha rivolto un pensiero al compagno di Tati, Simo, e alla famiglia. Tati era titolare della Palestra Talama, in via Romanello ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Il post è stato accompagnato da una foto che la ritrae insieme alla conduttrice, come riferito dalle fonti.

Gli altri lutti recenti della trasmissione

Nelle settimane precedenti anche Giusina Battaglia, una delle cuoche del cast, aveva vissuto un lutto: il marito è morto improvvisamente. Dopo i funerali, Battaglia è tornata in trasmissione per un breve saluto, ringraziando chi le era stato vicino e chi le aveva scritto messaggi di solidarietà. Battaglia è una cuoca palermitana che aveva iniziato a lavorare sui social durante il Covid con ricette di cucina, con il marito che si occupava dei contenuti e della post produzione.

Clerici ha dunque aperto la puntata del 23 novembre 2026 con un annuncio personale, mentre il programma stava ancora attraversando una serie di perdite che riguardano il suo team e il suo cast.