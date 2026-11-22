Federica Nargi ha replicato con un commento secco e piccato a una frase pronunciata da Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, durante la partecipazione di quest’ultima a Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Il caso riguarda Alessandro Matri, ex attaccante di Lazio, Juventus e Milan, che nel programma balla insieme alla maestra Giada Lini e che è legato a Nargi da oltre 17 anni.

Il quiz di Rai Radio 2 e la frase di Noemi Bocchi

Nel corso di un quiz con la 38enne romana raccolto dai microfoni di Rai Radio 2, l’inviata della trasmissione ha consegnato a Bocchi alcuni cartoncini con i volti dei concorrenti, chiedendole quale di loro presenterebbe a un’amica single. Bocchi ha mostrato il cartoncino di Matri.

Il siparietto è stato poi diffuso sui social network. Nargi ha reagito subito con una frase rivolta alla compagna di Totti: “Mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo ‘sposato’ e con figlie”. Le virgolette attorno alla parola “sposato” servono a segnalare che Matri e Bocchi non si sono mai sposati, pur considerandosi marito e moglie a tutti gli effetti.

Il commento di Nargi ha raccolto in poche ore oltre mille like e numerose risposte. Quasi tutti gli utenti hanno preso le distanze da Bocchi. Una donna di nome Lucrezia ha scritto: “Dovevi solo risponderle, non distruggerla”. Un altro utente ha definito Bocchi una persona “che quando apre bocca fa solo danni”. Un uomo di nome Luigi ha ironizzato: “Non ti offendere, lei è “abituata” così. Povero Totti”. Alcuni hanno citato la fine del matrimonio di Totti con Ilary Blasi. Una minoranza ha invece letto il gesto di Bocchi come un semplice complimento a Matri, senza nulla di male.

Le parole di Matri a Da Noi a ruota libera

Domenica 22 novembre, nell’edizione 2026, Matri è stato ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a ruota libera, su Rai1. Nell’intervista è tornato sul tema del matrimonio con Nargi e sull’ansia che ne deriva. Ha raccontato: “Questa mattina mi sono svegliato con oltre 100 messaggi di wedding planner sui miei profili social”. E ha aggiunto: “Vogliono tutti organizzarmi il matrimonio! Come ho detto però, è una scusa stupida ma mi porta tanta ansia… e di sicuro così non passa!”.

Parlando delle sue figlie, di 10 anni e 7 anni, Matri ha detto: “Sono un padre molto presente e un po’ apprensivo”. Ha poi spiegato che le ansie legate alla sua salute si riversano su di loro. Ha concluso: “Non vorrei mai che mi dicessero che non ci sono stato nella loro vita”. Ha anche ricordato il periodo di depressione, da cui dice di essere uscito grazie a persone vicine, alla terapia e al tempo, e ha parlato di come l’addio al calcio abbia tolto le pressioni che sentiva.

Il punteggio della giuria

Sul fronte della gara, Matri ha convinto pubblico e giuria con il cha cha, uno dei balli più temuti del programma. La giuria gli ha assegnato 46 punti: 9 da Ivan Zazzaroni, 9 da Alberto Matano, 8 da Carolyn Smith, 10 da Barbara d'Urso e 10 da Guillermo Mariotto. A questi si aggiungono i 20 punti di bonus ottenuti con la vittoria della settimana precedente, per un totale di 66. Mariotto ha scherzato anche su Nargi: “Se fossi Federica Nargi starei un po’ accorta, questa biondina sorride troppo. Giada Lini, conosco i tuoi sorrisi”.