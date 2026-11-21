Il caso Profumo-Gate a Ballando, le reazioni di Milly Carlucci, padrona di casa dello storico show e di Barbara D'Urso, protagonista della vicenda, che ha confermato la sua presenza seppur in una posizione diversa.

Ballando con le Stelle ha fatto parlare di sé in questa settimana a seguito dell’intervista di Milly Carlucci al TG1 e alla replica di Barbara D’Urso che aveva addirittura minacciato di lasciare il programma prima della fine dell’edizione attuale, che la vede non più vestire i panni di concorrente, ma di giurata, ruolo che le piace e che l’ha vista molto partecipativa, anche fin troppo considerata la rissa con Mariotto.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci difende Mariotto e attacca la D’Urso

Milly Carlucci è intervenuta sul Profumo-Gate che ha condizionato la settiamana di avvicinamento all’ottava puntata dello show serale del sabato sera di Rai Uno.

“Mariotto si è scusato due volte con Barbara D’Urso, più di così cosa deve fare quest’uomo“.

Questo il commento della padrona di casa, come riporta Il Messaggero, sulla questione più dibattuta, anche Fiorello lo ha reso l’evento simbolo del proprio programma negli scorsi giorni.

Milly quindi prende le parti dello storico giurato, anche perché stando alle sue parole, Mariotto stesso si sarebbe scusato con Barbara in diretta.

Barbara D’Urso: “non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto”

Anche la diretta interessata nel profumo-gate, Barbara D’Urso ha voluto commentare il cambio di posto in giuria, arrivato da Milly dopo questa vicenda. Un cambio che la vede affiancarsi ad uno degli altri volti più legati al programma ovvero Carolyn Smith.

“Io non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto perché nel momento in cui mi viene data una postazione, io vado avanti a qualunque costo come un soldato, fino alla fine. Ma lei ha pensato, gli autori hanno pensato che fosse l’idea migliore e io sono molto felice, perché mi ritroverò vicino a Carolyn che amo tantissimo”. Questo il commento nel video social di Barbara D’Urso, come riporta MoviePlayer.it.

Barbara si troverà in mezzo tra la già citata Smith e Ivan Zazzaroni, su quest’ultimo ha spiegato la goliardia e l’affetto che li lega – “Io peraltro lo prendo sempre in giro a proposito dei suoi capelli perché gli dico sempre: ma tu te li phoni o ti svegli così la mattina?” preannunciando la possibilità di spettinarlo in diretta – “Quindi magari, che ne so, una volta gli scompiglierò i capelli in diretta, sempre con grande educazione e grande simpatia e armonia”.

La puntata che andrà in onda stasera, 21 novembre vedrà questo cambiamento, accettato ma non condiviso dall’ex conduttrice di Mediaset.