Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio della dinastia di Luxottica è stato indagato per l'incidente stradale avvenuto con la sua Ferrari Purosangue nel novembre 2025. Ora l'indagine è chiusa definitivamente.

Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio della dinastia di Luxottica, nelle scorse settimane si era fatto notare mediaticamente per l’acquisizione del 2% del Fatto Quotidiano, mostrando le sue spiccate doti imprenditoriali, in un settore diverso da quello di famiglia, come l’editoria ma in queste ultime ore è tornato al centro dell’attenzione perché è arrivata la decisione relativamente ad un incidente da lui avuto lo scorso anno.

Leonardo Maria Del Vecchio e l’incidente in Ferrari: cosa è accaduto

Ripercorriamo la vicenda, siamo nel novembre del 2025, Del Vecchio è al volante della sua Ferrari Purosangue lungo la tangenziale est di Milano, le condizioni meteo sono sfavorevoli, sta piovendo forte. Egli tenta un sorpasso azzardato e finisce con tamponare l’automobile davanti a sè, una BMW di colore bianco.

La donna al volante del mezzo tamponato non ha riportato alcuna lesione ma quando esce non trova Del Vecchio, che oltre a non aver fornito le proprie generalità, si è allontanato dal luogo dell’incidente. Trova invece il suo autista, che ammette di essere stato lui a tamponarla.

Del Vecchio nel frattempo era andato via a bordo di un’altra automobile che aveva fatto mandare sul luogo dell’incidente.

Di conseguenza al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine non risultava presente.

Leonardo Maria Del Vecchio, indagine chiusa sull’incidente: parla l’avvocato

La notifica della chiusura delle indagini su Leonardo Maria Del Vecchio e sul suo autista, Daniele Origgi è stata notificata all’imprenditore.

I magistrati avrebbero contestato all’imprenditore, come riporta Fanpage, tramite il Corriere della Sera, due reati: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla sua identità e la violazione dell’articolo 189, corrispondente al comportamento da tenere in caso di incidente, non rispettato dall’uomo. La pena varia da 6 mesi a 3 anni.

Per Del Vecchio sarebbe quindi arrivato un avviso di garanzia, recapitatogli nel suo attico a Milano, zona Brera. La risultante sono la decurtazione di 10 punti dalla patente ed il sequestro dell’automobile.

Il suo avvocato, Domenico Aiello, ha parlato al termine della chiusura delle indagini – “Non si parla più di omissione di soccorso, ma di una ipotesi minore che potrebbe condurre anche a una semplice sanzione amministrativa” – chiarendo che sarà stabilita la posizione del proprio assistito sulla base di due fatti oggettivi non smentibili.

E’ intervenuto anche rispetto alla durata del tempo in cui Del Vecchio è rimasto ad attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, accertandosi in prima persona rispetto alle condizioni della persona coinvolta – “ha lasciato il luogo dopo 40 minuti dal fatto e si è assicurato la piena collaborazione di un proprio collaboratore a collaborare con gli agenti”.

Infine ha puntato il dito contro la fama del proprio assistito e la sua responsabilità, limitandosi a spiegare che ci si dovrebbe attenere al fatto accaduto – “un sinistro stradale rimane un sinistro stradale e non dovrebbe mutare in base al risalto mediatico del soggetto”. Spiegando di voler chiarire la posizione nell’opportuna sede davanti al PM.