A un anno dalla scomparsa di Alice ed Ellen Kessler, emergono nuovi dettagli sulle ultime volontà delle celebri gemelle tedesche. A far discutere è soprattutto la lettera d’addio lasciata agli amici più stretti, nella quale le due artiste avevano spiegato le ragioni della scelta di ricorrere al suicidio assistito, legata al peggioramento delle condizioni di salute e al desiderio di affrontare insieme anche l’ultimo momento della loro vita.

Le ultime lettere agli amici e il destino del patrimonio delle Gemelle Kessler

Secondo quanto ricostruito dalla Bild, Alice ed Ellen avevano pianificato la propria morte con il sostegno di un’organizzazione specializzata, senza informare preventivamente gli amici della decisione. La sera prima della scomparsa avevano lasciato nelle cassette postali di alcune persone care le lettere d’addio, accompagnate da un gioiello personale.

Sulle buste era riportata l’indicazione di non aprirle prima del 18 novembre.

Anche la villa di Grünwald, costruita appositamente per le due sorelle e composta da due abitazioni identiche, sarebbe stata messa in vendita. Il patrimonio accumulato dalle gemelle sarà destinato agli eredi da loro indicati e ad alcune organizzazioni benefiche, sembrerebbe Unicef, la fondazione Cbm, impegnata nella tutela delle persone non vedenti, e la Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti.

Gemelle Kessler, spunta la lettera d’addio: le parole prima del suicidio assistito

A un anno dalla morte di Alice ed Ellen Kessler, emerge il contenuto del messaggio che le due sorelle avevano preparato per gli amici più cari. A renderlo noto è il quotidiano tedesco Bild, in occasione del primo anniversario della loro scomparsa, avvenuta il 17 novembre 2025, all’età di 89 anni, nella villa di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Nella lettera, apparentemente scritta da Alice, le gemelle avevano spiegato le ragioni della scelta di ricorrere al suicidio assistito, riconducendole soprattutto al peggioramento delle condizioni di salute. «Ci dispiace aver intrapreso questa strada, ma a causa delle limitazioni imposte dalla nostra salute non avevamo più qualità di vita», si legge nelle prime righe.

Entrambe soffrivano di problemi cardiaci e avevano perso il gusto e l’olfatto. Ellen, inoltre, era stata colpita da un infarto del tronco encefalico. «Si amo arrivate a un punto molto basso», avevano scritto, raccontando una condizione fisica ormai difficile da sostenere. Alla base della loro decisione c’era anche il desiderio di non separarsi, nemmeno nell’ultimo momento, come spiegato nella lettera: «Poiché siamo venute al mondo insieme, desideriamo lasciarlo attraverso un percorso comune». Alle persone care avevano chiesto di non essere tristi, esprimendo gratitudine per la possibilità di accedere al suicidio assistito: «Non siate tristi, siamo grate che esista il suicidio assistito. Siamo sicure che ci abbia risparmiato molte sofferenze». Il messaggio si concludeva con un ultimo saluto: «Vi auguriamo ogni bene. Ci vediamo sulla nuvola numero 7».