Per la prima volta in televisione, Aurora Ramazzotti, nella clip mandata in onda a “Ballando con le Stelle”, ha parlato della bulimia causata dal malessere che nasceva dal continuo confronto con la madre Michelle Hunziker. I dettagli.

Aurora Ramazzotti e la malattia: “Per continuare ad amare mia madre ho dovuto smettere di amare me stessa”

Per la prima volta in televisione, Aurora Ramazzotti ha parlato della bulimia, malattia di cui ha sofferto negli anni della sua adolescenza. Nella clip mandata in onda sabato scorso, 14 novembre 2026, a “Ballando con le Stelle”, influencer ha ripercorso il difficile rapporto con il proprio corpo e del malessere che nasceva dentro di lei dal continuo confronto con la madre Michelle Hunziker.

Durante l’adolescenza, infatti, il suo aspetto fisico diventava motivo di derisione: “Sei un cesso”, “Fai schifo”, “Da quella madre come fa a uscire una figlia così?” eccetera. Aurora ha raccontato di essersi sentita inadeguata “è stata a lungo la mia soluzione al problema, con l’idea fissa di essere magra. Sai che stai facendo una cosa che fa male al tuo corpo, ma il sollievo che ti dà in quel momento è più importante della consapevolezza che ti stai facendo del male.

Mi sono ritrovata chiusa in una gabbia senza via d’uscita e che avevo costruito da sola. La voce mi andava via ogni giorno, stavo iniziando a perdere i capelli. Mi sentivo sbagliata e pensavo di non averne il diritto, perché ero fortunata ad avere due genitori così.” Aurora ha quindi confessato che “la bulimia è stata la mia soluzione al problema“. Poi, fortunatamente, la rinascita, con l’influencer che non ha avuto paura a chiedere aiuto: “Quando mi sono liberata da questa ossessione, ho potuto finalmente concentrarmi sul piacere all’unica persona di cui mi interessava alla fine: me stessa.”

Michelle Hunziker sulle parole di Aurora Ramazzotti: “Mi si è spezzato il cuore”

Alle parole di Aurora Ramazzotti, Michele Hunziker è rimasta profondamente colpita, in particolare quando Aurora ha spiegato il rapporto tra il proprio malessere e l’amore per la madre. Ma ecco le parole su Instagram della showgirl svizzera: “Auri si è aperta e ha verbalizzato con grande forza e maturità un dolore che ha portato dentro per molti anni. La frase ‘per non smettere di amare mia mamma, ho dovuto smettere di amare me stessa‘ ha lacerato il mio cuore materno. Il paragone continuo con me e la cattiveria della gente nei suoi confronti durante tutta la sua infanzia, l’hanno portata alla bulimia per molti anni L’abbiamo affrontata insieme e io ho cercato in tutti i modi di accogliere questo dolore, non minimizzarlo mai e convincerla di quanto fosse una ragazza meravigliosa con tante qualità che ora stanno tutte venendo fuori perché è risolta, ma quel dolore ha segnato gran parte della sua vita.” E ancora: “Oggi la continua ricerca di una perfezione che non esiste attraverso i social, il cyber bullismo e i modelli di corpi con una estetica non umana, sempre più ragazzi e ragazze soffrono di disturbi alimentari. Un Sos che stiamo cogliendo anche con Doppia difesa. Presto arriverà un progetto dedicato a questa tematica drammatica. La violenza digitale va bloccata.”