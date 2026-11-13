Nuova preoccupazione per Antonella Elia, che a circa un mese dall’intervento per la rimozione di un tumore borderline è tornata al Policlinico Gemelli di Roma. La showgirl ha annunciato sui social che dovrà sottoporsi a una seconda operazione: individuate altre tre formazioni da asportare. Nonostante l’imprevisto, ha rassicurato i fan mostrando grande coraggio e fiducia.

Il messaggio di Antonella Elia ai fan: “Con fiducia e coraggio ce la si fa”

Nonostante la nuova sfida, Antonella Elia ha dimostrato di voler affrontare anche questa fase con determinazione, senza nascondere la delusione per un percorso di cure che si è rivelato più lungo del previsto. Nel suo messaggio ha raccontato di sentirsi sostenuta dall’affetto delle persone che le stanno accanto e dall’assistenza del personale sanitario.

La conduttrice ha inoltre voluto condividere una riflessione rivolta a chi sta vivendo esperienze simili, sottolineando come questa nuova prova le abbia permesso di comprendere ancora più da vicino le difficoltà affrontate da altri pazienti. «Mi sento pronta ad affrontare questa nuova prova che mi avvicina ancora di più a tutte le persone che devono affrontare prove di questo tipo», ha dichiarato.

Infine, ha concluso con parole di incoraggiamento e speranza: «Con fiducia e coraggio ce la si fa, in un modo o nell’altro. A presto, avrete mie notizie».

Antonella Elia, il tumore borderline e il nuovo intervento: “Speravo fosse finita”

A distanza di circa un mese dalla prima operazione per la rimozione di un tumore borderline, Antonella Elia deve affrontare un nuovo ricovero. La showgirl, 63 anni, ha comunicato ai suoi follower di essere nuovamente al Policlinico Gemelli di Roma, dove dovrà sottoporsi a un secondo intervento chirurgico. Lo scorso ottobre, per eliminare la formazione tumorale, i medici le avevano asportato le tube e un ovaio, mentre l’utero era stato conservato. La conduttrice aveva sperato che quell’operazione rappresentasse la conclusione del percorso, ma alcuni nuovi accertamenti hanno evidenziato la necessità di un ulteriore trattamento.

A raccontare quanto sta accadendo è stata la stessa Elia attraverso un video condiviso sui social il 12 novembre. Mostrandosi dalla sua stanza d’ospedale, ha spiegato con la consueta schiettezza: «Non è finita. Speravo che tutto fosse già finito e invece si va avanti». La showgirl ha poi chiarito il motivo del nuovo ricovero: «Hanno trovato altre 3 formazioni che bisogna togliere». Nonostante l’inaspettata notizia, ha scelto di mantenere un atteggiamento positivo, rassicurando chi la segue: «Ve lo comunico ma non preoccupatevi».

Nel filmato ha anche mostrato la finestra della camera, dalla quale è possibile vedere la cupola di San Pietro, raccontando di trovarsi in un ambiente accogliente e di essere circondata da attenzioni. Un ringraziamento particolare è andato alle professioniste che la stanno seguendo, definite «due angeli».

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