Nuovi disagi per gli utenti di Microsoft, con il down di Outlook che continua a creare problemi in diverse parti del mondo. I tentativi di ripristino non hanno dato i risultati sperati e l’azienda sta valutando interventi alternativi per riportare alla normalità i servizi. Coinvolte anche altre piattaforme, tra cui Teams e Microsoft 365.

Oltre 130mila segnalazioni per Outlook: coinvolti anche Teams e Microsoft 365

Secondo i dati di Downdetector, durante la fase più critica sono arrivate oltre 130mila segnalazioni di malfunzionamenti, mentre negli Stati Uniti i reclami hanno superato quota 25mila. I disservizi hanno interessato soprattutto le funzionalità di Microsoft 365 collegate a Exchange Online, il servizio cloud utilizzato per gestire e-mail, calendari, contatti e attività. Le applicazioni che non dipendono da questa infrastruttura, invece, non sarebbero state coinvolte.

Nella mattinata di venerdì 13 novembre, nuove anomalie sono state rilevate anche nell’area Asia-Pacifico, in particolare in India, Australia e Giappone. Oltre alla posta elettronica, gli utenti hanno segnalato difficoltà con Teams, la piattaforma per la comunicazione aziendale, e con Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Le conseguenze potrebbero coinvolgere anche altri strumenti tecnologici.

OpenAI avrebbe segnalato verifiche in corso su un problema relativo ai connettori Microsoft, che potrebbe impedire l’attivazione di nuove connessioni e compromettere alcune funzionalità. Anche Anthropic avrebbe riscontrato un’anomalia presso un fornitore esterno, con ripercussioni sul proprio connettore per Microsoft 365.

Microsoft non riesce a risolvere il down di Outlook: le misure adottate non funzionano

Proseguono i disagi legati al down mondiale di Microsoft, che da giovedì 12 novembre sta compromettendo l’accesso a Outlook e ad altri servizi del gruppo tecnologico. Nonostante gli interventi avviati per ripristinare il funzionamento delle piattaforme, la situazione non è ancora tornata alla normalità. In un aggiornamento pubblicato su X, l’azienda statunitense ha riconosciuto che i primi tentativi non hanno dato i risultati previsti e ha annunciato di essere alla ricerca di strategie alternative. L’interruzione ha coinvolto decine di migliaia di persone, aziende ed enti pubblici in diversi Paesi, con ripercussioni anche su Teams, Microsoft 365 e Copilot.

La comunicazione di Microsoft: “Stiamo individuando percorsi alternativi”

Nel messaggio diffuso sui social, Microsoft ha spiegato che le modifiche introdotte per migliorare la stabilità dei servizi non hanno prodotto gli effetti desiderati. “Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati”, ha comunicato il colosso americano. Aggiungendo: “Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico“. L’azienda ha inoltre precisato di aver recuperato alcuni server, che al momento risultano stabili, e di aver trasferito parte del traffico su infrastrutture alternative. Le operazioni per ripristinare le restanti componenti coinvolte sono ancora in corso. Secondo quanto riferito dalla società, il ritorno alla piena operatività potrebbe avvenire gradualmente, man mano che i sistemi e i client degli utenti riusciranno a riconnettersi.