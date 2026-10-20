"Bloccati pagamenti e prelievi", down per la banca digitale

Disservizi a partire dalle ore 08:00 di questa mattina, 20 ottobre 2026, per il clienti Revolut: ci sono problemi di accesso, con pagamenti e prelievi bloccati.

Mattina di forti disagi per i clienti Revolut, che dalle ore 08:00 di questa mattina, martedì 20 ottobre 2026, stanno riscontrando problemi di accesso all’applicazione, nei pagamenti con carta, nei bonifici e nei prelievi di contante agli sportelli automatici. Ecco cosa sta succedendo.

Revolut down in Italia, l’app non funziona: “Bloccati pagamenti e prelievi”

Disservizi per i clienti Revolut, che dalle ore 08:00 di questa mattina, martedì 20 ottobre 2026, stanno riscontrando diversi problemi ad accedere all’app, oltre che nei pagamenti con carta, nei bonifici e nei prelievi agli sportelli automatici. La nota banca digitale britannica ha dichiarato di riscontrare disservizi su diverse piattaforme, con una fonte vicina alla vicenda che avrebbe attribuito questi problemi al malfunzionamento di Google Cloud .All’apertura dell’applicazione di Revolut infatti compare un messaggio di errore generico che recita “Qualcosa è andato storto” (Something went wrong) con l’invito a riprovare più tardi.

Da questa mattina dunque i clienti non riesco né a visualizzare il proprio saldo o a disporre dei propri fondi.

Revolut down in Italia: cosa sta succedendo?

Come appena visto, da questa mattina ci sono diversi problemi per i clienti Revolut, che non riescono né ad accedere all’app né a disporre dei propri fondi, per effettuare prelievi, pagamenti o bonifici.

Revolut ha confermato i disservizi, queste le parole di un portavoce all’Afp: “Lavoriamo alla soluzione del problema da quando è stato identificato questa mattina. Noi possiamo confermare che i dati e i soldi di tutti i nostri clienti sono al sicuro.” Questo invece il messaggio apparso sui social dall’assistenza clienti dell’istituto: “Attualmente stiamo riscontrando un’interruzione del servizio che influisce su più funzionalità. Pertanto, potreste riscontrare problemi con la nostra app. Il nostro team di ingegneri è attivamente al lavoro per ripristinare il pieno servizio il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”. Da quanto si apprende si sta lavorando per la risoluzione in breve tempo del problema.