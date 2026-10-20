Il Regno Unito ha schierato Typhoon e un Atlas A400M in Arabia Saudita per contrastare gli attacchi degli Houthi, mentre l'analisi evidenzia le vulnerabilità del regno arabo.

Il 14 ottobre 2026 il governo britannico ha annunciato una decisione senza precedenti: l’invio di caccia Typhoon della Royal Air Force e di un aereo da trasporto Atlas A400M verso l’Arabia Saudita. L’operazione, descritta dal ministro della Difesa Wes Streeting, è volta a sostenere le forze saudite nella difesa aerea contro le incursioni degli Houthi milizia yemenita sostenuta dall’Iran.

L’intervento britannico segna una nuova escalation, con l’obiettivo di proteggere le metropoli, le popolazioni civili e le infrastrutture strategiche da attacchi aerei e missilistici.

La RAF porta Typhoon e Atlas A400M in Arabia Saudita

Il contingentamento comprende quattro caccia Typhoon operanti da basi aeree saudite e un Atlas A400M destinato a trasportare rifornimenti, personale e munizioni.

L’Inghilterra ha precisato che i velivoli svolgeranno missioni di difesa aerea integrata vigilando sullo spazio aereo saudito e intervenendo rapidamente contro eventuali minacce. Il governo ha sottolineato che la presenza britannica non intende sostituire le capacità locali, ma fungere da ombrello protettivo capace di colmare eventuali lacune operative.

Obiettivi difensivi dei nuovi asset britannici

Secondo le dichiarazioni ufficiali, i Typhoon saranno impiegati per pattugliare le rotte aeree critiche, intercettare droni kamikaze e missili balistici di breve e media gittata. L’Atlas A400M invece, garantirà la continuità logistica, consentendo trasporti rapidi di munizioni di precisione e di equipaggiamenti di ricambio, fondamentali per mantenere alta la prontezza della difesa saudita. Il coinvolgimento del Regno Unito è stato definito un segnale di solidarietà verso gli alleati del Golfo.

Perché l’Arabia Saudita è vulnerabile agli attacchi degli Houthi

Gli Houthi hanno dimostrato una notevole capacità di colpire bersagli sauditi nonostante le robuste difese statunitensi. La loro esperienza deriva da anni di conflitto asimmetrico, durante i quali hanno affinato tattiche di attacco a oltranza combinando droni kamikaze, cruise e missili balistici. Un elemento decisivo è il supporto dell’Iran che fornisce armi e know-how. Recenti indagini del Wall Street Journal hanno rivelato che la milizia ha ricevuto componenti cinesi per assemblare i missili Kheibar Sheikan capaci di raggiungere quasi 1.900 chilometri, ampliando di gran lunga la loro zona di azione.

Geografia e sfide difensive del regno saudita

Il territorio saudito, esteso su più di 2,1 milioni di km², presenta una miriade di punti critici: aeroporti, impianti petroliferi, raffinerie, depositi e basi militari. L’analista Nawaf Obaidi del King’s College di Londra ha evidenziato che la difesa deve coprire simultaneamente fronti meridionali, settentrionali e marittimi, considerando anche la vulnerabilità del Mar Rosso. Questa complessità rende difficile mantenere una copertura aerea costante, specialmente quando gli attacchi si verificano in ondulazione con più tipologie d’ordigno simultaneamente.

Strategie di attacco Houthi e risposta delle difese saudite

Le milizie utilizzano onde di strike che comprendono droni Samad missili da crociera e balistici, creando un effetto sciame difficile da neutralizzare. L’Arabia Saudita ha investito in un ampio arsenale anti-aereo: sistemi THAADPatriotHawk e Crotale insieme a soluzioni portatili per bassa quota. Tuttavia, esperti internazionali hanno messo in dubbio l’efficacia operativa di questi sistemi, segnalando carenze nella coordinazione interforze e una crescente carenza di munizioni. Paesi come Francia, Italia, Turchia e Grecia hanno inviato radar e missili, mentre gli Stati Uniti forniscono più di 200 consiglieri, ma la domanda supera l’offerta, soprattutto in caso di un conflitto più esteso con l’Iran.