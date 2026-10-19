Sabato scorso la capitale francese, Parigi è stata teatro di una delle più intense manifestazioni contro il costo della vita registrate negli ultimi anni. La protesta si è rapidamente estesa anche a MarsigliaLione e Bordeaux generando scene di caos, saccheggi e danni ingenti a negozi e veicoli. Le autorità locali hanno dovuto ricorrere a rinforzi di ordine pubblico, ma la violenza ha continuato a diffondersi, alimentando preoccupazioni di un’escalation in tutta la nazione.

In risposta a questa emergenza, il premier francese Sébastien Lecornu ha comunicato di aver sollecitato i prefetti a valutare l’introduzione di coprifuoco temporanei nelle zone più colpite. La richiesta, pur rimanendo a livello di proposta, è stata definita come una misura urgente per contenere ulteriori fasi di violenza e per proteggere i cittadini dalle conseguenze di furti e saccheggi.

Decreto di coprifuoco richiesto dal premier Lecornu

Secondo quanto riferito dalle autorità, il coprifuoco sarebbe limitato a specifici orari serali, con possibili eccezioni per i residenti e per le attività essenziali. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una zona di calma temporanea che consenta alle forze dell’ordine di riprendere il controllo del territorio, effettuare verifiche e mettere in sicurezza le aree più vulnerabili.

Lecornu ha sottolineato che la decisione non rappresenta una limitazione permanente delle libertà civili, ma una risposta proporzionale alla gravità della situazione.

Il ruolo dei prefetti nell’attuazione della misura

I prefetti rappresentanti dello Stato a livello locale, hanno la facoltà di emanare decreti di emergenza entro i confini delle loro giurisdizioni. In pratica, questi funzionari valutano le richieste del governo centrale e, se ritenuto opportuno, definiscono i dettagli operativi del coprifuoco orari, aree interessate e modalità di controllo. Il loro intervento è fondamentale perché consente un’applicazione mirata, evitando un’estensione indiscriminata della misura su tutto il territorio nazionale.

Le proteste che hanno scatenato l’intervento

Le manifestazioni sono partite dal forte malcontento per l’aumento dei prezzi di beni di prima necessità, carburante e bollette. A Parigi, centinaia di cittadini hanno marciato dalle rive della Senna fino al centro amministrativo, mentre a Marsiglia le proteste si sono trasformate in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. A Lione e Bordeaux, le scene di saccheggio hanno spinto i sindaci a chiedere l’intervento delle guardie nazionali, evidenziando la capacità di protesta di degenerare in atti di vandalismo.

Danni, saccheggi e risposta delle forze dell’ordine

Le autorità hanno registrato danni materiali per un valore stimato in diversi milioni di euro, con negozi distrutti e veicoli bruciati. Le forze dell’ordine, equipaggiate con equipaggiamento anti-disturbo hanno operato per contenere i focolaio, procedendo a numerosi arresti. Tuttavia, la rapidità della diffusione dei disordini ha spinto il governo a considerare il coprifuoco come l’ultima linea di difesa, al fine di impedire ulteriori episodi di saccheggio durante le ore notturne.