Proteste italiane e analisi di Cacciari: perché la democrazia vacilla

Proteste italiane e analisi di Cacciari: perché la democrazia vacilla

Le piazze di diverse capitali europee sono tornate di fuoco: in Italia, Spagna, Francia e altri Paesi migliaia di cittadini scendono in strada per chiedere trasparenza economica e tutela dei diritti sociali. Massimo Cacciari filosofo e accademico, ha fornito una diagnosi complessa, sostenendo che dietro le manifestazioni si nasconde una crisi generale che sta diventando sempre più opprimente.

La diagnosi di Massimo Cacciari sulla crisi europea

Secondo Cacciari, “si tratta di una situazione europea che sta diventando assolutamente intollerabile” perché una democrazia non può, per decenni, arretrare sul piano del reddito e dei servizi sociali. “La democrazia non è un’idea astratta, si regge sulla base di politiche economiche e sociali“, ha affermato, sottolineando l’importanza di politiche fiscali progressive a difesa dei più deboli e dei redditi più bassi.

Il filosofo ha inoltre evidenziato che “le giovane generazioni si sentono totalmente escluse, senza prospettive, senza neanche speranze“. “Basta vivere nel mondo della scuola o a contatto con i giovani per capire la frustrazione profonda che provano per le vergognose politiche dei padri”, ha aggiunto, mettendo in luce il divario tra promesse elettorali e realtà quotidiana.

Le differenze nazionali tra le proteste

Cacciari ha precisato che le ragioni alla base delle dimostrazioni variano da Paese a Paese. In Spagna, per esempio, “la protesta può essere più legata ai problemi relativi alla casa“, dove l’accesso alla proprietà è ancora una sfida aperta. Al contrario, in Italia la questione abitativa è meno centrale: “l’80% degli italiani possiede una casa di proprietà o vive in affitti popolari a canone molto basso”, ha osservato, anche se molte famiglie affrontano condizioni economiche penose.

Queste differenze non cancellano però il filo conduttore comune: la percezione di una democrazia in declino. Cacciari ha ribadito che, al di là di dettagli locali, “la democrazia non può basarsi soltanto sull’idea che siamo democratici“; serve un cambiamento strutturale che renda i sistemi più equi e sostenibili.

La risposta di Giorgia Meloni e le prospettive politiche

Alla domanda su cosa dovrebbe dire la premier, la risposta è stata netta: “non è che la colpa sia solo sua, è di una classe dirigente europea” che da trent’anni attua modifiche minime. Meloni ha sottolineato che “i governi europei hanno garantito per decenni crescita di diritti, servizi e benessere, ma da trent’anni questa crescita è bloccata, soprattutto in Italia”.

Secondo la premier, l’attuale ondata di proteste è la conseguenza naturale di una stagnazione politica che ha dimenticato le istanze dei più deboli. “Ci si può meravigliare che le persone decidano di scendere in piazza?“, ha chiesto, rimarcando la necessità di una risposta concreta da parte delle istituzioni.

Il filosofo conclude che la speranza risiede in un risveglio della classe dirigente: “Se si limitano a denunciare le violenze senza comprendere che sono l’epifenomeno di una situazione drammatica, non si va avanti. Se, invece, riescono a fare questo sforzo mentale, potrebbe nascere un contraccolpo capace di avviare politiche europee adeguate a sostenere le richieste delle nuove generazioni e dei cittadini più vulnerabili”.