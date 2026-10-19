Antonio Villani, poliziotto della Digos di Avellino di 50 anni, è morto dopo essere stato investito da un camion in un’area di servizio lungo l’E45, a Borello, nel Cesenate. L’agente era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi dell’Avellino in trasferta per la partita di Serie B contro il Cesena. Nell’incidente è rimasto ferito anche un collega.

La tragedia ha suscitato cordoglio tra le forze dell’ordine e le istituzioni, mentre la Procura di Forlì avvierà gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Antonio Villani, poliziotto della Digos di Avellino, muore investito da un camion sull’E45

Antonio Villani è morto domenica 18 ottobre in un’area di servizio a Borello, in Romagna, dopo essere stato travolto da un camion.

Il poliziotto si trovava in trasferta nel Cesenate per garantire il servizio di ordine pubblico e accompagnare i tifosi dell’Avellino in occasione della partita di Serie B contro il Cesena. Secondo le prime ricostruzioni, l’agente sarebbe stato investito accidentalmente dal mezzo pesante mentre si trovava a piedi nell’area di sosta lungo l’E45. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per lui non è stato possibile fare nulla.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un collega, le cui condizioni non sono state precisate nelle prime informazioni disponibili.

A occuparsi degli accertamenti è la Polizia stradale, chiamata a ricostruire la dinamica dell’investimento e a chiarire le circostanze della tragedia. La Procura di Forlì, informata dell’accaduto, aprirà un fascicolo per approfondire quanto successo. Nel frattempo, l’incidente ha comportato la chiusura della statale 3 bis Tiberina in direzione nord, al chilometro 213,700, all’altezza di Borello.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e le istituzioni locali, riportando l’attenzione sui rischi affrontati quotidianamente dagli operatori delle forze dell’ordine anche durante i servizi di accompagnamento delle tifoserie in trasferta.

Il cordoglio per Antonio Villani: «Ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere»

La morte dell’ispettore ha provocato numerose manifestazioni di vicinanza alla famiglia e alla Polizia di Stato. Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap), ha ricordato il collega sottolineando il dolore di un’intera comunità professionale: «Un’altra giornata di dolore per la polizia di Stato. Un collega ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco». Il sindacalista ha poi rivolto un pensiero al poliziotto ferito, augurandogli una pronta guarigione, e ha ribadito la vicinanza ai familiari e ai colleghi di Avellino. Anche il Sindacato autonomo di polizia (Sap) ha ricordato Villani con parole di affetto: «Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino come spesso accadeva la domenica. Ci hai lasciato troppo presto Antonio».

Anche il Comune di Cesena ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’agente, morto mentre era impegnato nel servizio di scorta alla tifoseria campana. L’amministrazione ha definito l’accaduto «una tragedia» capace di colpire profondamente la comunità cittadina, richiamando «il valore e il sacrificio di chi, ogni giorno serve lo Stato, spesso lontano da casa». Le condoglianze sono state rivolte, a nome dell’intera città, ai familiari di Villani e a tutta la Polizia di Stato.

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