Un fuoristrada è precipitato in un dirupo e per salvare il conducente, un uomo di 77 anni, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, in una zona impervia che ha reso particolarmente difficili le operazioni di soccorso.

Santa Maria di Licodia, fuoristrada precipita in un dirupo: 77enne soccorso con l’elicottero

Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dove un uomo di 77 anni è finito con il proprio fuoristrada in un dirupo. L’incidente si è verificato intorno alle 14 in contrada Rocca del Corvo, in una zona rurale caratterizzata da terreni impervi e difficilmente accessibili.

Per raggiungere l’automobilista, rimasto intrappolato nell’abitacolo secondo le prime ricostruzioni, si è reso necessario un intervento particolarmente complesso. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il recupero dell’anziano con il verricello

Sul luogo dell’incidente, come riportato da Newsicilia è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, affiancata dagli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso.

Le condizioni del terreno non consentivano di raggiungere agevolmente il conducente via terra, rendendo necessario l’impiego dell’elicottero Drago VF142, decollato dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. Una volta individuato il punto in cui si trovava il 77enne, il personale specializzato lo ha raggiunto, prestando la prima assistenza e mettendolo in sicurezza. L’uomo è stato quindi recuperato dall’alto attraverso una manovra con il verricello.

Completata l’operazione, l’elicottero ha trasferito il ferito alla piazzola di atterraggio di Ragalna, dove era presente un’équipe sanitaria del 118. Dopo essere stato affidato ai soccorritori, l’anziano è stato accompagnato all’ospedale San Marco di Catania, per ricevere le cure e sottoporsi agli accertamenti medici necessari. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta del fuoristrada nel dirupo.