Due terribili incidenti si sono verificati in Toscana. Un 81enne ha perso la vita in un incidente stradale. Morto anche un ragazzo di 15 anni che è rimasto schiacciato da un trattore.

Due incidenti mortali in Toscana nelle prime ore di domenica 18 ottobre. A Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa, un uomo di 81 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due automobili. Nel territorio di Cortona, in provincia di Arezzo, è morto invece un ragazzo di appena 15 anni, rimasto coinvolto nel ribaltamento di un trattore nella zona di Terontola Alta.

In entrambi i casi sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dei due incidenti e chiarire le cause delle tragedie.

Perignano, scontro frontale tra due auto: muore un uomo di 81 anni

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Livornese Est, a Perignano.

Secondo le prime informazioni, due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L’anziano, residente nel territorio comunale e alla guida di una Mercedes, è morto in seguito alle conseguenze dell’impatto. Ferito anche il conducente dell’altra vettura, un giovane di 24 anni.

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 00.30, collaborando con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.

Dopo lo schianto, su una delle due auto si è sviluppato un principio d’incendio, che è stato rapidamente spento dai pompieri.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Lari, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e individuare le eventuali cause.

Cortona, 15enne muore nel ribaltamento di un trattore a Terontola Alta

La seconda tragedia si è verificata nel comune di Cortona, nell’Aretino. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo il ribaltamento di un trattore nella zona di Terontola Alta.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici in un casale di famiglia quando sarebbe salito a bordo del mezzo agricolo, allontanandosi nel buio della campagna. Il trattore, lungo poco più di tre metri, è stato poi ritrovato ribaltato lungo un sentiero.

A far scattare l’allarme sono stati gli amici, preoccupati perché il ragazzo non era rientrato. Intorno alle 00.30 sono intervenuti i mezzi del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri. Nonostante i soccorsi, per il quindicenne non c’è stato nulla da fare.

Anche in questo caso sono in corso le indagini per chiarire come sia avvenuto il ribaltamento e ricostruire le circostanze dell’incidente.