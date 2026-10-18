Fulvio Ielmini, coinvolto nell'incidente frontale a Cassano Magnago, in cui è morta una donna, è accusato di femminicidio. Lo schianto sarebbe stato volontario, ma le indagini sono in corso.

Svolta nelle indagini sulla morte di Pierina Buffon, la donna di 69 anni deceduta giovedì scorso in uno scontro frontale sulla tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Per Fulvio Ielmini, 73 anni, ex compagno della vittima e già indagato per omicidio stradale, l’ipotesi di reato è stata modificata in femminicidio.

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe provocato volontariamente l’impatto con la Jaguar che stava guidando. La Procura di Busto Arsizio ha inoltre disposto una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente.

L’avvocato Angelo Luini, che difende Ielmini, aveva già sottolineato la necessità di verificare le condizioni mentali del proprio assistito.

“Fondamentale, in questo momento, è stabilire le condizioni mentali del mio assistito“, ha dichiarato il legale, evidenziando un aspetto che potrebbe essere approfondito nel corso delle indagini.

La fine della relazione e la denuncia per presunti comportamenti persecutori

La relazione tra Ielmini e Buffon era durata otto anni e si era conclusa a giugno, per volontà della donna.

Secondo quanto riferito dai familiari e dalla legale della vittima, l’uomo non avrebbe accettato la separazione.

A fine luglio sarebbe stata presentata una denuncia per presunti comportamenti persecutori, tra cui minacce e pedinamenti. Elementi che gli inquirenti dovranno valutare nell’ambito della ricostruzione dei rapporti tra i due e degli eventuali precedenti.

Attesi autopsia e accertamenti sulla dinamica dello schianto

Nei prossimi giorni sono attesi due passaggi importanti per l’inchiesta: l’autopsia sul corpo di Pierina Buffon e una perizia cinematica, necessaria per ricostruire la dinamica dello scontro frontale.

Gli esami tecnici dovranno contribuire a chiarire come sia avvenuto l’impatto e a verificare gli elementi su cui si basa l’ipotesi accusatoria. Le indagini sono ancora in corso e sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti per definire con maggiore precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.