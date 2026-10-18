Terribile incidente stradale a Quarto Oggiaro, nel Milanese: nello schianto tra auto e bici elettrica ha perso la vita un ragazzo di soli 21 anni, Nicolas Avvenimenti. La Polizia sta indagando al fine di riscostruire la dinamica esatta del sinistro.

Terribile incidente stradale a Quarto Oggiaro, nel Milanese: un’auto e una bici elettrica si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Morto un ragazzo di soli 21 anni.

Quarto Oggiaro, terribile schianto tra auto e bici elettrica: morto un 21enne

In piena notte si è verificato un terribile incidente stradale a Quarto Oggiaro, nel Milanese.

L’impatto all’incrocio con via Ungaretti tra un’auto e una bici elettrica che avanzava in contromano. A seguito dello schianto, l’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso al giovane sulla bici, un ragazzo di 21 anni. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. E’ infatti purtroppo deceduto poco prima delle ore 01.30 di notte. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’automobilista che sarebbe risultato negativo all’alcol test.

Tragedia a Quarto Oggiaro, 21enne morto in un incidente stradale: chi era la vittima

Si chiamava Nicolas Avvenimenti il ragazzo di soli 21 anni morto nel terribile incidente stradale a Quarto Oggiaro, nel Milanese. Il giovane abitava a Liscate. Le autorità stanno ancora indagando al fine di capire l’esatta dinamica dell’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il 21enne. Stando alle prime ricostruzioni, era a bordo della sua bici elettrica e stava avanzando in contromano lungo via Ungaretti da via Melato a via Trilussa, quando c’è stato lo scontro violentissimo contro l’auto. Nicolas Avvenimenti è morto poco dopo in ospedale. Sarebbe risultato negativo all’alcol test il conducente dell’auto, il quale si è subito fermato a prestare soccorso. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, con le forze dell’ordine impegnate a ricostruire la dinamica del sinistro che ha provocato la morte del giovane ragazzo.