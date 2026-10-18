Fulvio Ielmini, chi è il 73enne indagato per il femminicidio dell’ex Pierina Buffon

Chi è Fulvio Ielmini, l’ex di Pierina Buffon: la rottura a giugno e i sosp...

Chi è Fulvio Ielmini, l’ex di Pierina Buffon: la rottura a giugno e i sosp...

Dalle presunte minacce alla morte nell'incidente in tangenziale: la fine della relazione tra Pierina Buffon e Fulvio Ielmini al centro dell’inchiesta. Chi è l'uomo.

La morte di Pierina Buffon, 69 anni, inizialmente ricondotta a un incidente stradale, è ora al centro di un’indagine per femminicidio. Nel registro degli indagati è finito l’ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni, dopo lo scontro frontale avvenuto sulla tangenziale di Cassano Magnago, nel Varesotto. A rendere il caso ancora più delicato sono la fine della relazione, una denuncia presentata a luglio per presunti comportamenti persecutori e i sospetti dei familiari, che chiedono di fare piena luce su quanto accaduto.

Incidente mortale per Pierina Buffon, la denuncia e i sospetti dei familiari: “È stata inseguita”

La relazione tra Ielmini e Buffon era durata otto anni e si era conclusa lo scorso giugno per volontà della donna. Secondo quanto riferito dai familiari e dalla legale della vittima, l’uomo non avrebbe accettato la fine del rapporto.

A fine luglio era stata presentata una denuncia per presunti comportamenti persecutori, tra cui minacce e pedinamenti: un elemento che gli inquirenti dovranno approfondire per verificare se esistesse un collegamento con quanto accaduto sulla tangenziale.

Anche i parenti della 69enne avevano chiesto alle autorità di accertare se lo schianto fosse davvero frutto di una fatalità.

Tra le dichiarazioni più dure c’è quella di Danny Ruocco, figlio della vittima, che ha raccontato la propria versione dei fatti alle telecamere del Tg3: «È stata inseguita dal suo ex che si è fatto giustizia da solo. È stata aspettata e anche seguita, come dimostrano i video che ho in tasca». Le immagini a cui fa riferimento potrebbero fornire elementi utili per verificare eventuali pedinamenti e ricostruire gli ultimi spostamenti della donna. Si tratta, tuttavia, di circostanze che devono ancora trovare conferma attraverso gli accertamenti investigativi.

L’attenzione della Procura resta concentrata sia sui filmati disponibili sia sulla dinamica dell’impatto, per stabilire se la morte di Pierina Buffon sia stata provocata deliberatamente, come ipotizza l’accusa.

Fulvio Ielmini, chi è il 73enne indagato per il femminicidio dell’ex Pierina Buffon

L’inchiesta sulla morte di Pierina Buffon, 69 anni, ha subito una svolta: l’ipotesi iniziale di omicidio stradale ha lasciato spazio a quella di femminicidio e di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Per la vicenda è indagato l’ex compagno della donna, Fulvio Ielmini, 73 anni, coinvolto nello scontro frontale avvenuto giovedì scorso lungo la tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese.

Secondo la ricostruzione accusatoria, come riportato da Il Messaggero, sarebbe stata la Jaguar guidata dall’uomo a invadere la corsia opposta, centrando l’utilitaria sulla quale viaggiava Buffon. In un primo momento si era ipotizzato che la donna fosse stata colta da un malore, ma gli accertamenti successivi hanno portato gli investigatori a valutare la possibilità che l’impatto fosse stato intenzionale.

La Procura di Busto Arsizio avrebbe disposto una perquisizione nell’abitazione del 73enne, durante la quale sarebbero stati sequestrati documenti e dispositivi elettronici, tra cui il tablet dell’indagato. Ielmini si trova ricoverato e piantonato all’ospedale di Varese.

Il suo legale, l’avvocato Angelo Luini, pare abbia sottolineato la necessità di chiarire le condizioni psicologiche del proprio assistito: «Fondamentale, in questo momento, è stabilire le condizioni mentali del mio assistito». Nei prossimi giorni sono attesi l’esame autoptico e una perizia cinematica, accertamenti che potranno contribuire a ricostruire la dinamica dell’incidente e a chiarire le responsabilità.