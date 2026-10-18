Il movimento No Kings ha organizzato una serie di manifestazioni simultanee in più di 3.000 sedi negli Stati Uniti, con l’obiettivo di trasformare il prossimo sabato in una giornata di voto anticipato senza precedenti. L’azione si colloca a pochi giorni dalle elezioni di metà mandato previste per il 3 novembre, e mira a contrastare quello che i partecipanti definiscono una deriva autoritaria dell’attuale amministrazione.

Parallelamente, la protesta ha superato l’Atlantico, arrivando in città italiane come Firenze e Roma, dove centinaia di cittadini si sono radunati per esprimere il loro dissenso e incoraggiare gli americani residenti all’estero a votare. L’iniziativa, nata durante il secondo mandato di Donald Trump è ora una rete globale di attivisti che si muove con lo stesso scopo: rafforzare la democrazia attraverso la partecipazione elettorale.

La rete di proteste negli Stati Uniti: più di 3.000 eventi

Nel weekend del 16 ottobre, più di 3.000 eventi sono stati annunciati su tutto il territorio nazionale, dalle metropoli più grandi ai centri più piccoli. Secondo gli organizzatori, il numero di partecipanti attesi supera le migliaia, con l’intento di stabilire il record storico di maggiori voti anticipati in un singolo giorno.

L’attivista Hunter Dunn appartenente al gruppo antifascista 50501, ha sottolineato che la mobilitazione non vuole solo dimostrare la forza dei cittadini ma trasformarla in un’azione concreta e utile.

Obiettivo concreto: quello di aumentare il voto anticipato

Ezra Levin, co-fondatore di Indivisible ha dichiarato: “La cosa migliore in assoluto che si possa fare per contrastare questo sabotaggio è incrementare massicciamente l’affluenza alle urne, votando in anticipo.” Il messaggio è chiaro: più persone votano prima del giorno ufficiale, più riduce la possibilità di manipolazioni o intimidazioni del processo elettorale.

L’espansione internazionale: Firenze e Roma sul calendario

In Italia la protesta ha avuto una precisa programmazione: a Roma il raduno nazionale si è svolto alle 13:00 in Piazza della Repubblica mentre a Firenze l’evento è partito alle 15:00 in Piazza Signoria lato via dei Gondi. L’organizzatore locale, Christy Caughlin dell’associazione Good Trouble ha spiegato che la manifestazione è aperta a tutti, non solo ai cittadini americani: “Non è una manifestazione solo per gli americani, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare perché le scelte di Trump riguardano tutti.”

Informare gli elettori all’estero

Caughlin ha aggiunto che per chi risiede fuori dagli Stati Uniti la procedura non è semplice ma i volontari del movimento hanno predisposto guide pratiche e punti di assistenza per facilitare il voto da remoto. L’invito si è tradotto in numerose richieste di supporto su come compilare le schede e dove recarsi per il voto anticipato, dimostrando una volontà di rendere la democrazia più accessibile.

Le proteste di oggi si inseriscono in un contesto più ampio: il 28 marzo scorso, circa 8 milioni di americani hanno partecipato a 3.300 raduni in tutto il paese, segnando una delle più grandi mobilitazioni anti-Trump della storia recente. Questi numeri evidenziano la capacità del movimento No Kings di mantenere alta l’attenzione pubblica e di trasformare la protesta in azione elettorale concreta.