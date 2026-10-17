Sabato la rete No Kings ha sfilato in numerose città degli Stati Uniti, con l’obiettivo di spingere gli elettori a esprimere il proprio voto in anticipo. Gli incontri, catalogati come “No Kings: Vote Early”, si sono svolti in un clima di grande partecipazione, nonostante le temperature fredde di alcune località.

Le iniziative hanno avuto una portata nazionale: più di 3.000 eventi sono stati pianificati, tutti presentati come non partigiani ma con lo scopo di facilitare la partecipazione anticipata alle imminenti elezioni intermedie.

Gli organizzatori hanno sottolineato che la loro missione è quella di informare gli elettori sulle varie modalità di voto e di incoraggiare la cittadinanza attiva.

Il network No Kings lancia la campagna “Vote Early” con più di 3.000 eventi

Il programma “No Kings: Vote Early” nasce dalla volontà di amplificare le proteste che il movimento ha organizzato negli ultimi due anni contro l’attuale amministrazione.

Sebbene il marchio si definisca non partigiano la retorica rimanda a una critica costante alla presidenza di Donald Trump e alle sue politiche elettorali. L’enfasi è posta sulla necessità di votare prima del giorno delle elezioni riducendo le possibilità di manipolazioni o restrizioni dell’ultimo minuto. Gli organizzatori hanno pubblicato un comunicato che invita la popolazione a “creare un piano per votare in anticipo e garantire che tutti gli elettori eleggibili comprendano le loro opzioni”.

Rally simbolici a Washington e Atlanta

Washington D.C.: il Lincoln Memorial come palcoscenico

Al Lincoln Memorial di Washington, una band ha intrattenuto un pubblico di qualche centinaio di persone, nonostante il freddo pungente. Gli aderenti, con cappelli e cappotti, hanno ballato al ritmo della musica, sventolando cartelli con slogan come “VOTE EARLY” e “HANDS OFF MY VOTE!”. L’atmosfera è stata descritta come festosa ma al contempo determinata a enfatizzare l’importanza del voto anticipato come forma di difesa della democrazia.

Atlanta: l’appello del consigliere Michael Julian Bond

Ad Atlanta, il consigliere comunale Michael Julian Bond ha parlato davanti a una folla entusiasta, sollecitando gli abitanti a recarsi alle urne prima del 3 novembre. Bond ha citato la Costituzione, definendola come la fonte del “potere di votare”, e ha chiesto: “Are you gonna use that power?”. Ha poi proposto una metafora eroica, evidenziando che nemmeno Superman, Black Panther o Wonder Woman rinunciano al loro potere, quindi perché dovremmo noi rinunciare al nostro diritto di voto? Il suo discorso ha concluso con un invito a diventare “supereroi” del voto, partecipando attivamente alle prime fasi del processo elettorale.

Tensioni federali sul voto per posta: azioni giudiziarie e proteste

Nel frattempo, in Capitol Hill si è intensificato il dibattito sul voto per posta, una tematica al centro delle accuse di Donald Trump. L’ex presidente ha più volte sostenuto, senza prove, che le frodi elettorali avrebbero compromesso la sua vittoria del 2020. Di recente, l’amministrazione Trump ha intentato una causa contro le autorità elettorali della California, chiedendo al giudice di bloccare il conteggio delle schede postali provenienti da elettori ritenuti “probabilmente non cittadini” finché non venga verificato il loro status di immigrazione.

Il Dipartimento di Giustizia, nella notte di venerdì, ha avvertito i funzionari locali che gestiscono le schede di questi elettori di potersi esporre a indagini penali e possibili incriminazioni. Parallelamente, i senatori democratici Alex Padilla, Sheldon Whitehouse e Dick Durbin hanno scritto al procuratore generale Todd Blanche, esigendo l’impegno del Dipartimento a non sequestrare le schede prima della certificazione finale delle elezioni intermedie. Queste tensioni hanno alimentato l’urgenza del messaggio di No Kings, che vede nel voto anticipato un modo per bypassare le possibili restrizioni dell’ultimo minuto.

Il messaggio è chiaro: incoraggiare gli elettori a esercitare il loro diritto con anticipo rappresenta, per molti, la strategia più efficace per proteggere la democrazia dalle minacce percepite e reali.