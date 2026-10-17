Sabato 17 ottobre la Francia è tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa di una serie di proteste che hanno interessato le principali metropoli del paese. Studenti, sindacati e gli ormai famosi gilet gialli sono scesi in piazza per contestare il crescente costo del carburante, la stagnazione degli stipendi e il progressivo deterioramento dei servizi pubblici.

Le manifestazioni, inizialmente pacifiche, hanno rapidamente degenerato in scontri con le forze dell’ordine, generando una situazione di emergenza in diverse aree urbane.

Una manifestazione nazionale che coinvolge più città

Le rivendicazioni dei manifestanti si sono tradotte in una mobilitazione senza precedenti, con cortei che hanno attraversato ParigiMarsigliaLione e Rennes.

In ciascuna di queste città, i partecipanti hanno espresso la loro frustrazione verso il carovita attraverso azioni di blocco, occupazione di spazi pubblici e, in alcuni casi, il saccheggio di negozi e uffici comunali. I dati riportati indicano più di 160 fermate effettuate dalle autorità, con diverse centinaia di persone arrestate per violazione dell’ordine pubblico.

La tensione è aumentata rapidamente, trasformando le vie centrali in luoghi di conflitto aperto.

Parigi: lacrimogeni e una mano perduta

Nel cuore della capitale, le forze di polizia hanno ricorso a lacrimogeni per disperdere i gruppi più aggressivi. Uno dei momenti più drammatici è stato la perdita di una mano da parte di un manifestante a seguito dell’esplosione di una granata fumogena, episodio che ha suscitato un’ondata di indignazione sia a livello nazionale che internazionale. Il presidente ha condannato l’uso di tali armi contro cittadini pacifici, ma ha anche ribadito la necessità di un intervento fermo contro chi intende distruggere le istituzioni. L’episodio di Parigi ha rappresentato il simbolo più visibile della spirale di violenza che ha attraversato le proteste.

Marsiglia, Lione e Rennes: escalation di scontri

Al di fuori della capitale, le manifestazioni hanno assunto toni altrettanto critici. A Marsiglia i manifestanti hanno assaltato diversi edifici pubblici, inclusi uffici prefettizi, mentre a Lione le forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere a blindati per contenere gli scontri. A Rennes le autorità hanno segnalato la rapina di alcune attività commerciali, con danni ingenti e furti di beni. In tutte queste località, le forze dell’ordine sono state descritte come i “garanti del diritto di manifestare”, un ruolo che ha subito pesanti pressioni a causa delle azioni dei pochi individui che hanno cercato di “abbattere le nostre istituzioni”.

Il messaggio del Presidente Emmanuel Macron

Nel pomeriggio dello stesso giorno, Emmanuel Macron ha utilizzato il suo profilo su X per inviare un comunicato forte e diretto. Ha affermato: “Non c’è posto per la violenza nella nostra Repubblica. Coloro che hanno distrutto, attaccato le prefetture e gli esercizi commerciali, e che hanno persino saccheggiato i nostri municipi, saranno perseguiti e puniti”. Il presidente ha poi espresso il suo sostegno alle forze dell’ordine, definendole i “garanti del diritto di manifestare”, e ha aggiunto: “Ci opporremo tutti, uniti, a chi semina il caos”. Questo messaggio è stato inteso come un avvertimento chiaro a chiunque intenda continuare a provocare disordini, soprattutto a sei mesi dalle prossime elezioni presidenziali.

Le ragioni alla base della mobilitazione

Le radici delle proteste trovano origine in una combinazione di fattori economici e sociali. Il continuo aumento dei prezzi del carburante ha eroso il potere d’acquisto di molte famiglie, mentre la percezione di una stagnazione salariale ha alimentato il risentimento verso il governo. Inoltre, la crescente difficoltà nell’accesso a servizi pubblici di qualità – sanità, istruzione e trasporti – ha spinto i cittadini a chiedere riforme più incisive. Queste richieste, accorparate da un clima di sfiducia verso le istituzioni, hanno fornito il terreno fertile per una protesta che, sebbene in parte pacifica, si è trasformata in una escalation di violenza in molte città chiave.