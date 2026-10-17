Manifestazioni anti‑cari vita accendono l’Italia e sfociano in scontri, arresti e denunce in più di una dozzina di città.

Venti migliaia di cittadini hanno preso le strade di tredici città italiane per protestare contro il cari vita gli stipendi bassi e la crescente pressione fiscale. Le dimostrazioni, nate da un’iniziativa spontanea su piattaforme social, si sono trasformate in una vera e propria ondata di reclamo popolare, coinvolgendo anche le principali piazze nazionali.

Lanciata con il nome \”Italia in Piazza\” la campagna si è definita apolitica e apartitica cercando di raccogliere chiunque condividesse il malcontento economico. Da Milano a Napoli, da Torino a Firenze, passando per Roma e Bologna, migliaia di persone hanno risposto all’appello, organizzando cortei coordinati e occupando spazi simbolici.

Diffusione del movimento e città coinvolte

Il concept \”Italia in Piazza\” si è diffuso rapidamente grazie a gruppi di cittadini che hanno utilizzato canali di messaggistica e i social per convocare i manifestanti. Le città più attive sono state MilanoNapoliTorinoFirenzeRoma e Bologna ma anche altre realtà come Bergamo hanno ospitato raduni di notevole entità. L’invito a partecipare era chiaro: “difendere il potere d’acquisto e denunciare le ingiustizie fiscali”, senza legare la protesta a partiti o movimenti politici.

In molte località, i manifestanti hanno scelto luoghi emblematici: la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, la piazza Duomo sempre nella capitale lombarda, e la zona di Porta Nuova a Torino. Queste scelte hanno dato visibilità alle richieste, ma hanno anche aumentato la probabilità di scontri con le autorità preposte al mantenimento dell’ordine.

Scontri, imprese vandaliche e reazioni delle forze dell’ordine

A Milano, i primi momenti del corteo sono stati segnati da un’esplosione di tensione. Alcuni partecipanti hanno lanciato bombe di carta e fumogeni seguiti da una sassaiola contro gli agenti di polizia. Le forze dell’ordine hanno risposto con una carica di alleggerimento cercando di contenere la folla. Qualche minuto dopo, nella Galleria Vittorio Emanuele II si sono verificati ulteriori scontri, culminati nella resa dei conti in piazza Duomo dove circa un centinaio di manifestanti ha affrontato la polizia.

Vandalismo a Torino e altri episodi

A Torino, l’ira si è tradotta in un attacco a una libreria situata nella zona di Porta Nuova. Dopo il danneggiamento, le autorità hanno chiuso l’accesso al punto, evidenziando la gravità dell’incidente. In diverse altre città, i manifestanti hanno anche lanciato piccoli oggetti contro gli agenti, provocando ferite minori: sono stati registrati due agenti feriti nell’intera ondata di proteste.

Bergamo: la manifestazione più numerosa e le conseguenze giuridiche

Il caso più rilevante è stato quello di Bergamo dove circa 800 persone hanno partecipato a una manifestazione particolarmente ampia. Le forze dell’ordine hanno effettuato cinque arresti e hanno speso due denunce per comportamenti ritenuti illegali. Oltre agli arresti, sono state segnalate due denunce contro partecipanti per aggressioni e danni a beni pubblici.

Le autorità hanno inoltre riferito di due agenti feriti durante gli scontri a Bergamo, confermando la tendenza a una escalation di violenza rispetto ad altre città. Questi dati sottolineano come la protesta, pur partendo da una richiesta di ascolto popolare, abbia rapidamente assunto contorni di conflitto aperto, con conseguenze legali per una parte dei partecipanti.

Nel complesso, le dimostrazioni \”Italia in Piazza\” hanno messo in luce il malcontento diffuso tra i cittadini italiani verso il costo della vita, ma hanno anche evidenziato le difficoltà delle strutture di ordine pubblico nel gestire manifestazioni di ampia scala senza ricorrere a misure di contenimento. Il dibattito su come bilanciare il diritto alla protesta con la necessità di garantire la sicurezza rimane aperto, mentre le autorità valutano i prossimi passi per prevenire ulteriori escalation.