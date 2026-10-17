Cambia il quadro meteorologico sull’Italia: dopo una fase caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone, una perturbazione atlantica è pronta a riportare piogge diffuse, con i primi fenomeni attesi soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Da domenica 18 ottobre il peggioramento coinvolgerà progressivamente nuove aree del Paese, con accumuli che potrebbero raggiungere i 40-50 millimetri in 24 ore tra Liguria, Toscana e Piemonte.

La fase instabile dovrebbe proseguire anche nella nuova settimana, accompagnata da una diminuzione delle temperature e da precipitazioni localmente persistenti almeno fino a venerdì 23 ottobre.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, il cambiamento sarà legato all’arrivo di una struttura perturbata dal Nord Europa e alla successiva apertura di un corridoio di aria umida dall’Atlantico verso la nostra Penisola.

Domenica 18 ottobre, piogge intense tra Liguria, Toscana e Piemonte

Nelle prossime ore la nuvolosità aumenterà gradualmente al Nord-Ovest, mentre sul resto del Settentrione prevarranno condizioni più stabili. Al Centro si alterneranno nubi e schiarite, mentre al Sud e sulle Isole non si escludono deboli piovaschi, soprattutto tra la Bassa Calabria e la Sicilia ionica.

La situazione è destinata a peggiorare dalla serata di sabato, quando un nucleo instabile proveniente dal Mare del Nord raggiungerà la Francia, favorendo un aumento dell’instabilità anche sui settori occidentali italiani.

La giornata di domenica 18 ottobre sarà quella maggiormente interessata dalle prime precipitazioni diffuse. Liguria, Toscana e Piemonte saranno tra le regioni più esposte, con accumuli previsti fino a 40-50 millimetri in 24 ore. Le piogge raggiungeranno anche la Lombardia, parte dell’Emilia e le coste del Lazio. Al Sud sono attesi fenomeni sul versante ionico della Calabria, oltre che sulla Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Più asciutto il tempo sul resto del territorio, in particolare sulle regioni nord-orientali.

Nuova settimana instabile: piogge fino a venerdì e temperature in calo

Il peggioramento proseguirà anche da lunedì 19 ottobre, con precipitazioni sparse al Nord e rovesci diffusi lungo i versanti tirrenici del Centro. Al Sud l’instabilità interesserà soprattutto le Isole Maggiori e le aree affacciate sullo Ionio.

Da martedì le piogge tenderanno a estendersi a gran parte del territorio nazionale. Secondo la tendenza indicata dai meteorologi, i fenomeni potrebbero continuare, con intensità variabile, almeno fino a venerdì 23 ottobre.

A favorire il cambiamento sarà l’indebolimento dell’alta pressione, che consentirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere più facilmente l’Italia. La configurazione atmosferica prevista comprende anche lo spostamento iniziale verso ovest di un nucleo instabile, seguito da una successiva evoluzione verso est, con l’apertura di un corridoio umido diretto verso la Penisola.

Insieme alle precipitazioni è atteso un calo delle temperature, che dovrebbero riportarsi su valori più vicini alle medie stagionali, generalmente compresi tra 18 e 21 gradi in buona parte del Paese. Le piogge potrebbero inoltre contribuire a ridurre il deficit idrico, soprattutto nei bacini del Piemonte, dove da diversi mesi viene segnalata una situazione di siccità moderata.