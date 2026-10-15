Il Super El Niño potrebbe influenzare il meteo in Europa, e quindi anche in Italia, per l'inverno 2026/2027, portando temperature più miti e nevicate solo ad alta quota. Si tratta però di tendenze probabilistiche, che non escludono dunque l'arrivo di correnti di aria gelida e di neve anche a bassa quota.

Arriverà il gelo in Italia? E la neve? Ecco il ruolo di El Niño per i prossimi mesi. Stando alle previsioni ci saranno infatti enormi differenze tra il Nord America e l’Europa. Ma ecco tutti i dettagli.

Meteo inverno 2026-2027: gli effetti di El Niño sull’Italia

Che ruolo avrà il Super El Niño sull’Italia per la stagione invernale 2026-2027? Arriverà il gelo nel nostro Paese? E la neve? Stando alle previsioni generali, pare che ci saranno grandi differenze tra il meteo in Nord America e in Europa, proprio per il ruolo che giocherà il Super El Niño, ovvero quel fenomeno legato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico tropicale, il cui picco di intensità è atteso tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno.

Le ultime proiezioni stagionali del Centro Europeo ECMWF e di Il Meteo delineano infatti una stagione più mite della norma in Europa e in Italia, con le temperature medie che potrebbero superare i valori di riferimento di circa 0,5-1,5 gradi. Un inverno quindi che dovrebbe essere più mite del solito. Ma andiamo ora a vedere meglio nel dettaglio .

Inverno 2026-2027, El Niño può cambiare il meteo in Italia: le previsioni

Sarà un inverno più mite del solito quello che sta per arrivare? Forse sì, almeno secondo le prime ipotesi degli esperti. Il Super El Niño potrebbe infatti influenzare il meteo anche in Italia, con temperature più miti e nevicate solo a quote medio alte (tra i 1.800 e i 2.000m).

Va però specificato: si tratta al momento solamente di tendenze probabilistiche, che non escludono l’arrivo di correnti gelide così come non escludono nevicate anche a bassa quota. Le variabili in gioco sono infatti tante per poter fare delle previsioni precise, soprattutto visto che siamo ancora solamente a metà ottobre. Bisogna quindi attendere i prossimi sviluppi per avere un quadro più probabile.