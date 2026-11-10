"Pioverà per giorni" , temporali su tutta l'Italia: arriva la tempesta atlantica

Una nuova fase di maltempo sta per interessare l’Italia, con una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge diffuse su tutta la penisola almeno fino a sabato 14 novembre. Ma ecco nel dettaglio le previsioni meteo.

Meteo, arriva la tempesta atlantica: “Pioverà per giorni”

Nei prossimi giorni entreremo nel vivo della stagione autunnale che però saprà molto di inverno.

E’ infatti in arrivo sull’Italia una tempesta atlantica che porterà piogge, temporali, venti forte e anche nevicate in montagna. Una nuova fase quindi di maltempo che dovrebbe durare almeno sino a sabato 14 novembre. Secondo le previsioni de IlMeteo, le precipitazioni più abbondanti sono attese sulle regioni tirreniche e al Nord-Est, con accumuli complessivi che potrebbero superare i 200 millimetri tra Liguria di Levante e Alta Toscana.

La fase più intensa del maltempo è prevista tra le giornate di giovedì e venerdì. Ma vediamo ora le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni.

Tempesta atlantica in arrivo sull’Italia: le previsioni meteo

Ci siamo, l’Italia sta per essere colpita da una nuova fase di maltempo, con una tempesta atlantica che porterà abbondanti precipitazioni, venti forti e anche neve in montagna.

In pratica pioverà per giorni, almeno sino al fine settimana del 14-15 novembre. Partiamo con la giornata di oggi, martedì 10 novembre, che vedrà piogge su Toscana, Liguria e a partire dalla sera anche in Campania. Mercoledì 11 il maltempo si estenderà anche al Nord-Est, mentre il tempo rimarrà stabile al Sud, con temperature anche di 25 gradi. La fase più intensa del maltempo sarà nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13, con piogge che interesseranno anche Piemonte, Lazio, Umbria e Sicilia. Attenzione anche al forte vento. Oltre i 1.800 metri sulle Alpi possibili nevicate. A partire da sabato il tempo dovrebbe cominciare a migliorare, con domenica che per ora dovrebbe essere una giornata asciutta sulla penisola.