Jovanotti è conosciuto per essere un benefattore oltre che un grandissimo cantante, uno dei più apprezzati nella storia della musica italiana e ha deciso che far del bene possa essere l’antidoto perfetto contro le brutture di questo mondo ed è tornato a parlare grazie ad un’iniziativa speciale che coinvolge una specie tra le più amate al mondo ovvero i gatti.

Casa Mauu, una realtà che soccorre i gatti in difficoltà dal 2021

E’ bene cominciare descrivendo la realtà che ha catturato l’interesse di Lorenzo Cherubini ovvero Casa Mauu, situata in Valdichiana tra le colline di Arezzo che dal 2021 grazie alla fantastica idea di Elisabetta Picotti, con l’aiuto di un gruppo di volontari ha lanciato questa associazione.

Lo scopo principale è soccorrere, curare e successivamente dare una seconda vita ai gatti randagi che altrimenti sarebbero senza prospettive e destinati ad una fine triste. In questi anni grazie al passaparola e a donazioni di persone legate alla causa è diventata una realtà sempre più apprezzata.

Ora dopo 5 anni di attività è arrivato il momento di fare un grande salto e di ottenere ulteriore visibilità grazie all’appoggio di uno dei volti più conosciuti del panorama musicale, anch’egli a sua volta fautore di attività a fin di bene.

Jovanotti e Casa Mauu, protagonista di una cena il 27 novembre

Ma cosa centra Jovanotti con Casa Mauu, proprio qui arriva la sorpresa, il cantante si è interessato all’associazione situata in Valdichiana ed ha deciso di dare il proprio sostegno concreto, visitando dapprima la realtà e conoscendone i valori e successivamente si è convinto che fosse necessario fare qualcosa insieme.

La scelta è ricaduta su un ricco apericena, con buffet, che si terrà il prossimo 27 novembre presso il locale Settore20 di Castiglione Fiorentino, come riporta The Social Post. Il costo per prenotare è di 27 euro ed è necessario farlo contattando Mary su Whatsapp al numero 335 7750999.

Si tratterà quindi di una serata dove saranno raccontati i risultati raggiunti in questo 2026 dall’associazione e gli obiettivi futuri, oltre che occasione per raccontare l’apporto fornito da Jovanotti stesso, ad inizio anno è stato donatore, ha infatti donato 200 kg di cibo nel gennaio 2026 assieme alla moglie Francesca Valiani.