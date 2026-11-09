Belen e Gaetano sono tornati insieme? I segnali del ritorno di fiamma

Belen e Gaetano sono tornati insieme? I segnali del ritorno di fiamma

Si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: la showgirl argentina e il personal trainer milanese si sarebbero riavvicinati e avrebbero anche ricominciato a seguirsi su Instagram.

Belen Rodriguez e Gateano Fidanzati si sono lasciati circa due mesi fa. Ora ecco che riesplode il gossip, ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il personal trainer milanese? Ecco l’indizio social che fa sperare i fan dell’ex coppia.

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sono tornati insieme?

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati era giunta al capolinea circa due mesi fa.

La rottura è parsa definitiva, ma ecco che l’ex coppia è tornata al centro del gossip: ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il personal trainer milanese? A far riaccendere il gossip sono stati alcuni indizi, soprattutto uno sui social, che ha fatto subito pensare che quanto meno tra i due ci sia stata una sorta di riavvicinamento.

Da qui a parlare di un ritorno insieme ovviamente ce ne vuole, ma ecco i motivi per i cui i fan dei due ci sperano. Ecco che cosa è successo.

Belen e Gaetano sono tornati insieme? I segnali del ritorno di fiamma

E’ esploso nuovamente il gossip attorno a Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati. Dopo la rottura di qualche mese fa, la showgirl argentina aveva smesso di seguire il personal trainer su Instagram, ma ecco che ora i due hanno ricominciato a seguirsi reciprocamente, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia.

I due, inoltre, pare che si siano anche rivisiti. Al momento però non c’è alcuna conferma di un ritorno di fiamma né di un reale riavvicinamento tra i due dopo la fine della loro relazione. Fino a poco fa infatti la rottura pareva definitiva, con Belen che aveva pubblicato su Instagram alcune frasi che secondo molti erano rivolete proprio al personal trainer. Ora però ecco che tutto potrebbe cambiare, non resta che vedere cosa succederà prossimamente, se ci saranno o meno ulteriori segnali di un reale riavvicinamento tra i due oppure no.