Addio ad Edna Prisco Ruggiero: l'annuncio straziante

Sembrava una semplice influenza, con mal di gola, febbre e qualche dolore. In poche ore, però, il quadro clinico è precipitato, trasformando un malessere apparentemente comune in una tragedia. Edna Prisco Ruggiero è morta a 59 anni a causa di una grave infezione da pneumococco, che ha compromesso diversi organi.

Edna Prisco Ruggiero muore a 59 anni per un’infezione da pneumococco: sembrava una semplice influenza

Un mal di gola, qualche linea di febbre e dolori che inizialmente sembravano riconducibili a un normale malanno stagionale. Poi, nel giro di pochi giorni, le condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al tragico epilogo. Edna Prisco Ruggiero, 59 anni, è morta sabato 7 novembre all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dopo essere stata colpita da una grave infezione batterica da pneumococco.

Il batterio ha compromesso diversi organi, interessando il sangue, i reni e i polmoni, rendendo sempre più difficile il quadro clinico.

Originaria del Venezuela, ma residente da molti anni a Treviso, Edna era una donna molto conosciuta in città, dove aveva costruito la propria famiglia e una carriera nel settore immobiliare. Accanto al lavoro, la famiglia rappresentava una parte fondamentale della sua vita: lascia il compagno Massimiliano Ruggiero, manager di Banca Generali, i figli Roberto, Riccardo e Arianna, oltre a Nadia, cresciuta con loro per dieci anni come una figlia, e la sorella Zulay.

Il rapido peggioramento, il ricovero e il ricordo del compagno: «Era una guerriera»

Come riportato da Tribuna Treviso, i primi segnali di malessere sono comparsi tra mercoledì e giovedì, dopo una serata trascorsa con alcune amiche. Edna aveva iniziato ad accusare mal di gola, febbre e mal di testa, disturbi che in un primo momento non avevano fatto pensare a qualcosa di particolarmente grave. Con il passare delle ore, però, la temperatura è aumentata e i dolori sono diventati sempre più intensi, nonostante i farmaci. È stato il figlio Roberto, andato a trovarla, a rendersi conto della necessità di accompagnarla in ospedale.

Dopo il primo ricovero nel reparto di Medicina e le cure iniziali, alle 4.30 del mattino è stata sottoposta a una Tac e successivamente trasferita in terapia intensiva, dove i medici hanno dovuto intubarla. Nonostante gli interventi, l’infezione ha continuato ad aggravarsi, fino alla morte sopraggiunta dopo tre giorni in rianimazione. A ricordarla con commozione è il compagno, che ha voluto raccontare soprattutto la sua forza e la dedizione alla famiglia: «Edna aveva un’energia straordinaria, una grinta eccezionale, era una guerriera, anche se in questo caso non è riuscita a vincere». Il compagno ha ricordato anche gli anni trascorsi a crescere i figli, spesso occupandosi di loro da sola a causa dei suoi impegni professionali: «È stata una madre presente, amorevole».

Il funerale è stato spostato nel tempio di San Nicolò, la chiesa più grande di Treviso, per consentire a tutte le persone che desiderano partecipare di darle l’ultimo saluto. La cerimonia si terrà martedì 10 novembre alle ore 11. Al termine, la salma sarà cremata.