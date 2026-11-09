Il gruppo americano Nvidia, leader globale nella produzione di chip per l’intelligenza artificiale, è al centro di un’acuta tempesta mediatica. Il 9 novembre 2026 il consiglio di amministrazione ha comunicato l’avvio di un’indagine interna a seguito di notizie secondo le quali il suo amministratore delegato sarebbe stato oggetto di una operazione di intelligence straniera.

La notizia ha scosso gli investitori e gli osservatori di settore, soprattutto perché Nvidia è al centro delle restrizioni statunitensi sull’esportazione di semiconduttori verso la Cina.

Nel frattempo, Jensen Huang, 63enne fondatore della società, ha inviato una lettera ai dipendenti in cui ha riconosciuto di aver tradito la moglie e di aver ferito la propria famiglia.

Nel messaggio ha dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” per le proprie azioni, chiedendo scusa a coniuge, figli e colleghi. Ha inoltre ribadito il proprio impegno verso il Paese e la sicurezza nazionale, definendo il ruolo di capo di Nvidia “il privilegio della sua vita”.

Ammissione pubblica di Jensen Huang

Il testo della lettera, diffuso internamente, evidenzia come il CEO abbia voluto porre fine alle voci di dubbio sul suo operato, riconoscendo esplicitamente l’infedeltà e il danno emotivo arrecato alla famiglia.

Jensen Huang ha sottolineato che le sue azioni non giustificano la violazione di fiducia nei confronti dei collaboratori, invitando tutti a valutare il proprio ruolo con integrità. Non ha fornito dettagli sul nome della persona coinvolta, ma ha confermato che l’incidente ha influito sulla sua capacità di dedicarsi pienamente alla guida dell’azienda.

Indagine interna ordinata dal consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha dichiarato di non avere riscontri che suggeriscano una compromissione dei segreti aziendali o della sicurezza nazionale, ma ha ritenuto necessario avviare una revisione indipendente. L’obiettivo dell’indagine è valutare l’eventuale coinvolgimento di terze parti, verificare la correttezza dei processi di sicurezza e garantire che nessuna informazione sensibile sia stata trasmessa all’estero. Huang ha espresso piena disponibilità a collaborare con gli investigatori e ha assicurato che continuerà a dirigere l’azienda durante il procedimento.

Presunta operazione di intelligence cinese e reazioni politiche

Le autorità di intelligence statunitensi hanno identificato nella figura di Alice Huang (nota anche come Huang Le) una potenziale agente del Ministero della Sicurezza di Stato cinese. Ex dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore che negli ultimi due anni ha acquistato quasi 5 miliardi di dollari di chip Nvidia, Alice sarebbe stata reclutata per avvicinare il fondatore dell’azienda e raccogliere informazioni strategiche. Le intercettazioni hanno indicato scambi di comunicazioni che gli investigatori hanno interpretato come segnali di una relazione sentimentale, alimentando i sospetti di una operazione di spionaggio.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald trump, è stato interrogato sul possibile intervento precoce delle autorità. Ha difeso il CEO, definendolo “un uomo onorevole” e ha suggerito che potrebbe esserci una spiegazione legittima dietro l’incidente. Trump ha inoltre manifestato la volontà di includere Huang nel prossimo viaggio diplomatico in Cina, senza esprimere rimpianti per non aver agito prima quando, circa un anno fa, erano emerse le prime segnalazioni sulla sorveglianza di Alice Huang.