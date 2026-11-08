Intorno alle 18.00 di questa sera si è verificato un tragico incidente lungo la ferrovia che collega Vicenza a Schio. Un pedone, nel momento in cui attraversava un passaggio a livello, è stato colpito da un treno regionale in transito. L’impatto è stato fatale e il corpo è stato immediatamente trasportato sul luogo per accertamenti. Il tronco dei binari, chiuso per motivi di sicurezza, ha reso necessario il fermo di tutti i convogli in transito, provocando un bloccaggio della circolazione ferroviaria.

Incidente sulla ferrovia Vicenza-Schio

L’evento si è svolto nella zona di confine tra Vicenza e Schio, dove il treno, diretto verso la località di destinazione, non è riuscito a frenare in tempo per evitare lo scontro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe cercato di attraversare il passaggio a livello in maniera non autorizzata, non accorgendosi dell’avvicinarsi del convoglio.

L’autista del treno, avvisato del pericolo in ritardo, non ha potuto intervenire con sufficiente preavviso, causando così l’impatto mortale.

Circostanze dell’attraversamento

Il passaggio a livello è stato temporaneamente chiuso per permettere il recupero della scena, ma le testimonianze dei residenti indicano che il flusso di persone in quella zona è abituale, specialmente al crepuscolo.

Le autorità stanno valutando se siano state rispettate le norme di segnalazione e se la segnaletica era adeguata per garantire la massima sicurezza agli utenti pedonali.

Intervento dei soccorsi e conseguenze sulla viabilità

Appena arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini preliminari per chiarire le dinamiche dell’incidente. Il rilascio di una dichiarazione ufficiale ha confermato che la zona è stata mantenuta sotto controllo, con i soccorsi impegnati a rimuovere i detriti e a verificare l’integrità dei binari.

Barriere e interruzione della circolazione

Per motivi di sicurezza, le barriere del passaggio a livello sono rimaste chiuse a lungo, dividendo la città in due frazioni e creando notevoli disagi al traffico. Le vie principali sono state deviati verso percorsi alternativi, provocando code e rallentamenti soprattutto nelle ore di punta serale. Le autorità comunali hanno pubblicato avvisi per gli automobilisti, consigliando l’uso di percorsi ridotti e la massima cautela.

Il bilancio di questa tragica mattinata rimane ancora alto: una vita persa, una comunità scossa e un sistema di trasporto momentaneamente compromesso. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per accertare eventuali responsabilità tecniche o comportamentali legate al passaggio a livello e alle procedure di sicurezza ferroviaria.