Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi, domenica 8 novembre, in Calabria. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto una magnitudo di 3.5 con epicentro a 3 chilometri da Serrastretta. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche dei paesi limitrofi.
“Fortissimo a Catanzaro”, “prima il boato, poi, la scossa”, “a Lamezia Terme si è sentito”, “anche a San Lucido nel Cosentino”, scrivono sui social da varie zone della Regione.
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