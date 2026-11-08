Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta

(Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi, domenica 8 novembre, in Calabria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto una magnitudo di 3.5 con epicentro a 3 chilometri da Serrastretta. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche dei paesi limitrofi. "Fortis...