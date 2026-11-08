La mattina di domenica 8 novembre la quiete di Palosco, piccolo comune in provincia di Bergamo, è stata infranta da una notizia drammatica: il corpo di una donna di 71 anni è stato rinvenuto nella propria abitazione. L’evento, definito dal carabinieri come un omicidio, ha subito attirato l’attenzione delle autorità locali e dei soccorritori.

L’allarme è partito quando un parente, impossibilitato a contattare la signora da diversi giorni, ha deciso di denunciare la situazione alla Polizia locale. Gli agenti, giunti per primi sul posto, hanno forzato l’ingresso e hanno scoperto la vittima priva di vita, con evidenti ferite da arma da taglio.

Intervento delle forze dell’ordine e primi rilievi

Subito dopo l’arrivo della Polizia locale, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martinengo, i quali hanno delimitato l’area per garantire la sicurezza della scena. Una squadra cinofila è stata schierata per supportare le indagini, mentre una ambulanza del 118 ha constatato il decesso senza poter intervenire. Il medico legale presente ha indicato che le lesioni risalgono a qualche giorno prima, suggerendo che l’aggressione non fosse avvenuta nell’immediato del soccorso.

Le indagini si concentrano sul figlio di 47 anni

Le prime ricostruzioni puntano il sospetto verso uno dei due figli della vittima, un uomo di 47 anni che abitava al piano superiore della stessa villetta. I carabinieri lo hanno trovato nello stato di shock e lo hanno condotto alla caserma per gli accertamenti preliminari. Si trattava di un individuo con una storia di tossicodipendenza, elemento che le autorità stanno valutando come possibile fattore scatenante della violenza.

Contesto familiare e possibili motivi

Secondo le informazioni raccolte, la famiglia viveva in un ambiente segnato da difficoltà economiche e personali. Il figlio, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla dipendenza, era stato coinvolto in precedenti discussioni familiari. Gli inquirenti stanno approfondendo se una lite recente possa aver portato all’aggressione finale, valutando anche la possibilità di un uso improprio di armi da taglio presenti in casa.

Procedimenti in corso e prossimi passi

Al momento, il sospetto è trattenuto in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dei fatti, cercando l’arma del delitto e analizzando eventuali tracce lasciate dal sospetto. Il carabinieri ha inoltre chiesto alla cittadinanza di fornire eventuali testimonianze che possano contribuire a chiarire le ultime ore di vita della vittima.