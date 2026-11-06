Una donna nigeriana rompe il silenzio dopo sei anni di percosse, abusi e aborti, e la giustizia di Reggio Emilia emette l'ordine di custodia in carcere per l'uomo responsabile.

Nel cuore di Reggio Emilia è emerso un drammatico caso di violenza domestica che ha tenuto in ostaggio la vita di una donna per quasi un decennio. Solo di recente la vittima, una cittadina di 35 anni proveniente dalla Nigeria, ha deciso di denunciare gli abusi subiti da un coniuge di 41 anni, anch’egli nigeriano.

Le autorità hanno avviato un’indagine che ha messo a fuoco la dinamica di una relazione segnata da percosse, vessazioni, umiliazioni e, in più di un’occasione, da violenze che hanno causato l’interruzione spontanea di gravidanze. Il quadro è stato ricostruito grazie a testimonianze, dichiarazioni alla Squadra Mobile e a documenti medici, portando alla denuncia penale del coniuge e all’emissione di un provvedimento cautelare.

Indagine della Squadra Mobile di Reggio Emilia

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia e coordinata dal Procuratore Dott. Calogero Gaetano Paci, ha iniziato a prendere forma solo dopo che la donna ha rotto il silenzio. Sono state raccolte testimonianze di persone a conoscenza dei fatti e analizzati i referti sanitari che confermano lesioni fisiche documentate.

Le autorità hanno evidenziato una pattern di violenza sistematica protratta per circa sei anni. La raccolta di prove ha permesso di dimostrare che gli episodi non erano isolati, ma parte di una strategia di controllo e intimidazione che ha gravemente minato la dignità e l’integrità psicofisica della vittima.

Procedura e ordine di custodia

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha richiesto l’applicazione della misura cautelare di custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito il 4 novembre, quando la Squadra Mobile ha localizzato il 41enne e lo ha condotto alla Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dettagli delle violenze e delle gravidanze

La donna ha raccontato di aver subito violenze fisiche in tre distinte occasioni che avrebbero provocato l’interruzione spontanea di gravidanze. Ognuna di queste interruzioni non volute è stata direttamente legata a percosse ricevute dal marito, che ha così inflitto danni anche al feto.

Oltre agli abusi fisici, sono emerse accuse di violenza psicologica costante: insulti, minacce, isolamento sociale e umiliazioni quotidiane. Un episodio particolarmente grave, avvenuto nella notte di Capodanno 2026, ha visto il marito compiere un abuso sessuale sulla donna, elemento che ha ulteriormente consolidato la decisione di denunciare.

Conseguenze giudiziarie e messaggio per la comunità

La decisione di imporre la custodia in carcere rappresenta una risposta concreta della giustizia a una situazione di abuso protratto. Il caso mette in luce la difficoltà delle vittime di violenza domestica di uscire dal silenzio, spesso per paura o per isolamento.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di denunciare tempestivamente qualsiasi forma di violenza, ricordando che le strutture di supporto sono a disposizione delle persone vulnerabili. Il caso di Reggio Emilia serve da monito per la società: la violenza domestica non può più rimanere nascosta, e le istituzioni sono pronte a intervenire quando la vittima decide di parlare.