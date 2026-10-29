A Reggio Emilia i carabinieri hanno portato ai domiciliari un 76enne accusato di aver somministrato dolci a un parente disabile di 74 anni, morto il 27 giugno in una struttura sociosanitaria; l'ipotesi della Procura è omicidio volontario.

Nei giorni successivi al 29 ottobre 2026 i fatti emersi a Reggio Emilia hanno portato a un provvedimento restrittivo nei confronti di un uomo di 76 anni. I carabinieri di Reggio Emilia, su richiesta della Procura e con ordinanza del Gip, hanno eseguito un arresto domiciliare legato alla morte, avvenuta il 27 giugno, di un parente disabile di 74 anni ospitato in una struttura sociosanitaria residenziale.

Secondo l’impostazione investigativa, il 76enne avrebbe agito come tutore legale del parente e avrebbe fatto avere al 74enne alcuni dolci pur conoscendo la presenza di una grave condizione di disfagia, che rendeva necessario nutrirlo esclusivamente con alimenti liquidi. La conseguenza tragica è stata il soffocamento che ha causato il decesso.

Intervento delle forze dell’ordine e sviluppo delle indagini a Reggio Emilia

Le operazioni condotte dai carabinieri di Reggio Emilia sono scattate dopo l’approfondimento delle circostanze che hanno portato alla morte del 74enne. L’azione culminata il 29 ottobre 2026 ha visto l’esecuzione dell’ordinanza del Gip, richiesta dalla Procura, che ha disposto gli arresti domiciliari per il 76enne. Gli atti dell’inchiesta indicano come elemento centrale il possibile legame tra la somministrazione di alimenti solidi e il conseguente soffocamento nella sede in cui la vittima era ricoverata.

Ruolo del tutore legale e motivazioni contestate

Nel quadro accusatorio assume rilievo il fatto che il sospettato fosse formalmente il tutore legale del parente di 74 anni: questa posizione comporta responsabilità specifiche nella cura e nella tutela della salute della persona assistita. L’ipotesi della Procura, già formalizzata nella richiesta al Gip, è che la condotta sia stata commessa con premeditazione e con lo scopo di ottenere un vantaggio ereditario, elemento che ha inciso sull’applicazione della misura cautelare.

La dinamica della morte e il contesto della struttura sociosanitaria

La vittima è deceduta il 27 giugno per soffocamento all’interno della struttura sociosanitaria residenziale dove era ospitata. Secondo l’ipotesi investigativa, gli alimenti solidi forniti al 74enne avrebbero provocato l’incidente letale a causa della sua diagnosi di grave disfagia, condizione che limita l’assunzione di cibo a preparazioni liquide o con consistenze modificate.

Il contesto residenziale è elemento chiave per ricostruire i fatti: gli operatori della struttura, i protocolli di somministrazione dei pasti e le registrazioni delle cure sono tutti aspetti che le autorità stanno esaminando per verificare modalità, responsabilità e tempistiche relative all’accaduto. Le indagini coinvolgono l’analisi di documentazione clinica, testimonianze e ogni materiale che possa chiarire come il 74enne sia stato effettivamente alimentato nelle ore precedenti al decesso.

Aspetti procedurali e impatto del provvedimento

L’esecuzione dell’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti del 76enne rappresenta una misura cautelare adottata in una fase investigativa che, come previsto dalla procedura penale, mira a garantire la prosecuzione delle indagini e l’acquisizione di prove senza il rischio di inquinamento o fuga. La posizione del sospettato sarà ora valutata nel corso delle attività istruttorie disposte dalla Procura, che potrà richiedere ulteriori approfondimenti o provvedimenti all’autorità giudiziaria competente.

La vicenda riaccende l’attenzione sui doveri connessi alla tutela di persone fragili e su come vengano gestiti i rapporti di custodia legale. Nel frattempo, le verifiche proseguono per accertare in che modo la consegna di alimenti solidi sia avvenuta e quali responsabilità penali possano essere attribuite al 76enne alla luce degli elementi raccolti.