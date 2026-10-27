Il giorno delle elezioni nazionali in Israele è stato caratterizzato da una forte concentrazione di manifestazioni politiche, soprattutto a Tel Aviv, dove il leader dei Democratici, Yair Golan, ha tenuto un incontro pubblico nel parco Hasila per spronare gli elettori. L’atmosfera di tensione si è presto mescolata a una nota di preoccupazione per la sicurezza dei candidati.

Nel pomeriggio, un giovane di circa vent’anni, residente a Gerusalemme, è comparso nei pressi del palco con un grande coltello in mano. Il gesto è stato percepito come potenzialmente minaccioso dagli addetti alla protezione del candidato, i quali hanno immediatamente bloccato l’uomo, facendo cadere l’arma a terra. L’intervento rapido ha evitato qualsiasi contatto diretto con Golan, che è rimasto al sicuro.

Coltello al parco Hasila: i dettagli dell’intervento

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, l’uomo è stato fermato perché il suo abbigliamento ha destato sospetti tra le guardie del corpo. Dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo che ha confermato la presenza del coltello, accertando così il reato di possesso di arma da taglio.

Il giovane è stato trattenuto per gli interrogatori necessari.

Le dichiarazioni delle forze dell’ordine

La polizia ha precisato che il sospetto non ha mai rivolto un’offesa verbale o fisica a Yair Golan. L’intervento è stato motivato esclusivamente dal sospetto di pericolo derivante dall’arma visibile. Non si è configurato alcun tentativo di aggressione, ma il semplice possesso dell’arma ha giustificato la presa in custodia, in linea con le normative vigenti.

Affluenza alle urne: 31,5% di votanti, il dato più alto dal 1977

Nel medesimo pomeriggio, la Commissione elettorale centrale israeliana ha diffuso i primi dati di partecipazione. Alle ore 12, l’affluenza a livello nazionale era pari al 31,5%, corrispondente a circa 2 milioni di elettori. Questo valore rappresenta il più alto risultato di partecipazione dalle elezioni storiche del 1977, quando il Likud ottenne per la prima volta la vittoria, interrompendo vent’anni di governi laburisti.

Contesto storico e implicazioni politiche

Il confronto con il 1977 è significativo: a quel punto, la vittoria del Likud segnò una svolta nella politica israeliana. Oggi, il ritorno a quel livello di affluenza suggerisce un rinnovato interesse degli elettori, in parte alimentato dalla polarizzazione tra il governo di Benjamin Netanyahu e la coalizione di opposizione guidata da figure come Golan. Il leader dei Democratici ha dichiarato che le intimidazioni non impediranno la loro campagna, definendo l’episodio un tentativo della “macchina del veleno” di Netanyahu di ostacolare la sinistra.

La giornata ha evidenziato sia la capacità delle forze di sicurezza di prevenire potenziali atti di violenza sia un significativo risveglio civico, con una partecipazione alle urne che ricorda momenti cruciali della storia politica israeliana.