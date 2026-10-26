Negli ultimi mesi la zona di Pomigliano d’Arco, periferia di Napoli, ha visto un incremento di piccoli furti nei negozi di quartiere. Alcuni commercianti, esasperati, hanno iniziato a ricorrere a misure atipiche per scoraggiare i malintenzionati. In questo contesto, un esercizio commerciale gestito da un imprenditore di 35 anni, di origine cinese, ha deciso di affiggere avvisi che superavano di gran lunga la semplice deterrenza.

Le autorità locali, avvisate da alcuni cittadini preoccupati, hanno effettuato un sopralluogo nella bottega. Il risultato è stato l’individuazione di diversi fogliina collocati tra gli scaffali, ben visibili a chiunque entrasse nello spazio commerciale. Su questi cartelli era stampata la frase “Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa”, un messaggio che ha immediatamente sollevato allarme sia tra i clienti sia tra i residenti del quartiere.

Cartelli minacciosi scoperti nella bottega di Pomigliano d’Arco

Gli agenti della Municipale, intervenuti su segnalazione della Polizia Locale, hanno proceduto al sequestro di tutti i fogli identificati come cartelli minacciosi. La scelta di posizionare tali avvertimenti tra gli espositori è stata ritenuta particolarmente pericolosa, in quanto il contenuto incita direttamente alla violenza contro i familiari dei presunti ladri.

La natura delle scritte, oltre a violare il buon andamento del commercio, ha configurato un possibile reato di minacce aggravate, previsto dal codice penale.

Procedura di sequestro e denuncia

Durante il controllo, gli agenti hanno raccolto i cartelli in custodia speciale, fotografandoli per garantire una corretta documentazione. Successivamente, le prove sono state consegnate al reparto competente della procura della Repubblica di Nola, che ha avviato le prime indagini preliminari. La denuncia è stata formulata sulla base dell’articolo che punisce chiunque, con minaccia, minacci la vita di un soggetto o dei suoi familiari, con l’aggravante della violenza psicologica.

Reazioni delle autorità e iter giudiziario

Il titolare dell’esercizio, un cittadino cinese di 35 anni, è stato individuato grazie ai dati forniti dal registro dei commercianti del Comune di Pomigliano d’Arco. La Polizia Locale lo ha deferito alla Procura di Nola con l’accusa di minacce aggravate. L’ufficio del pubblico ministero ha, a sua volta, ordinato il sequestro permanente dei cartelli e ha avviato il procedimento per valutare la possibilità di un ordine di restrizione, nel caso in cui la minaccia venga considerata ancora attiva.

Al momento, l’indagato non ha ancora fornito dichiarazioni pubbliche, ma la notizia ha già suscitato dibattiti su come i commercianti debbano gestire la sicurezza dei propri locali senza incorrere in comportamenti intimidatori. Gli esperti di diritto penale sottolineano che la libertà di difesa non giustifica l’uso di messaggi che minacciano direttamente la vita di altre persone, anche se la finalità è quella di prevenire furti.

In attesa di un eventuale provvedimento di custodia cautelare, la Procura di Nola sta valutando tutti gli elementi raccolti: i cartelli sequestrati, le testimonianze dei testimoni cittadini e la documentazione fotografica. Il caso resta sotto stretta osservazione e potrà fornire un precedente importante per la disciplina delle misure di difesa privata nel commercio al dettaglio.