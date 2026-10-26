Un gruppo eterogeneo di privati ha presentato lunedì una denuncia contro l’amministrazione del presidente Donald Trump presso una corte federale di New York, contestando le recenti limitazioni imposte ai media che coprono la Casa Bianca. La domanda sostiene che l’assenza di giornalisti accreditati sta tagliando alle persone che dipendono da informazioni indipendenti un canale fondamentale per il loro lavoro, sia esso accademico, giornalistico o di advocacy.

La causa avviata da cittadini contro le restrizioni di Trump

Tra i querelanti figurano un attivista per i diritti umani, un osservatore dei media, un professore di storia dell’Yale University, un insegnante di scuola superiore di New York, una giornalista legale e una studentessa di giornalismo. Ognuno di loro ha dichiarato di aver bisogno di una copertura mediatica imparziale e diversificata per svolgere le proprie attività.

“Sono profondamente preoccupato che le restrizioni dell’amministrazione Trump ai reporter della Casa Bianca stiano privando di informazioni cruciali”, ha affermato Peter Schmidt-Nowara, docente di studi sociali, aggiungendo: “I miei studenti meritano di sapere cosa accade nel loro governo attraverso una stampa libera e indipendente”.

Le precedenti limitazioni alla stampa e le decisioni giudiziarie

Il mese scorso il presidente ha vietato a CNN, MS NOW e Politico di partecipare alle conferenze stampa ufficiali, decisione successivamente dichiarata incostituzionale da un giudice federale, che ha ricordato la tutela del primo emendamento sulla libertà di stampa. Nonostante la sentenza, l’esecutivo ha continuato a opporsi, proponendo ricorsi e mantenendo la controversia aperta davanti alle corti.

Il ruolo di CNN, MS NOW e Politico

Le testate coinvolte erano tra le più seguite per le notizie sulla Casa Bianca, fornendo analisi, interviste e documenti di pubblico dominio. L’esclusione di questi canali ha ridotto la varietà di prospettive disponibili al pubblico, rendendo più difficile per insegnanti, ricercatori e cittadini accedere a fonti multiple e confrontabili.

Le dichiarazioni di Trump e le prospettive di spostamento della stampa

Il presidente ha recentemente respinto le voci secondo cui intendeva sgomberare definitivamente i giornalisti dalla sala stampa, ma ha ammesso di valutare lo spostamento del corpo stampa in una sede alternativa per “spazio davvero necessario”. In un post sui social, Trump ha scritto: “Sto pensando di trasferire la stampa, e userò quella location per spazio molto necessario”. A far notizia di questo, è stato ricordato che la sala stampa custodiva, dal 1933, una piccola piscina, un elemento curioso ormai legato alla tradizione della Casa Bianca.

Reazioni internazionali e timori di autoritarismo

Kenneth Roth, senior fellow della Yale University ed ex direttore esecutivo di Human Rights Watch, ha sottolineato che limitare l’accesso dei giornalisti è un segnale frequente nei paesi dove i leader tendono all’autocrazia. “In tutto il mondo ho osservato come le iniziative governative volte a penalizzare i media indipendenti siano spesso un preludio alla crescita di regimi autoritari”, ha dichiarato, avvertendo che la situazione americana potrebbe diventare un monito per altre democrazie.

La causa, la prima avviata da consumatori di notizie piuttosto che da organi di stampa, mette in luce il ruolo cruciale che la libertà di informazione riveste per studenti, ricercatori e attivisti. Se le restrizioni dovessero persistere, il rischio è quello di un impoverimento del dibattito pubblico, con conseguenze negative per la formazione critica e la partecipazione civica.